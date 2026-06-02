۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳

سدهای آذربایجان غربی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی به‌منظور توسعه گردشگری در سدهای استان در نظر دارد واگذاری بهره‌برداری و اجاره سدهای شهرچای شامل اراضی پایین دست و کمپ مستقر در سد، حسنلو شامل اراضی پیرامون سد، مهاباد اراضی پیرامون و کمپ مستقر در سد و نوروزلو شامل اراضی و ساختمان‌های پایین دست سد را به‌منظور اجرای فعالیت‌های گردشگری، به‌صورت اجاره از طریق انجام فرآیند ارزیابی کیفی و براساس آیین‌نامه معاملات دولتی و قوانین مرتبط انجام دهد.

مدت اجاره حداکثر ۲۰ سال شمسی است.

نحوه دریافت اسناد نیز شامل مراجعه حضوری به دفتر «تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی» شرکت آب منطقه‌ای پس از ارائه فیش پرداختی است.

زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه جاری و زمان تحویل پاکت‌های ارزیابی کیفی تا ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ بوده و محل تحویل، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی است.

کد خبر 1405031200951
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

