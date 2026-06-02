بهگزارش خبرنگار میراث آریا، شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی بهمنظور توسعه گردشگری در سدهای استان در نظر دارد واگذاری بهرهبرداری و اجاره سدهای شهرچای شامل اراضی پایین دست و کمپ مستقر در سد، حسنلو شامل اراضی پیرامون سد، مهاباد اراضی پیرامون و کمپ مستقر در سد و نوروزلو شامل اراضی و ساختمانهای پایین دست سد را بهمنظور اجرای فعالیتهای گردشگری، بهصورت اجاره از طریق انجام فرآیند ارزیابی کیفی و براساس آییننامه معاملات دولتی و قوانین مرتبط انجام دهد.
مدت اجاره حداکثر ۲۰ سال شمسی است.
نحوه دریافت اسناد نیز شامل مراجعه حضوری به دفتر «تحقیقات، برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی» شرکت آب منطقهای پس از ارائه فیش پرداختی است.
زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه جاری و زمان تحویل پاکتهای ارزیابی کیفی تا ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ بوده و محل تحویل، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی است.
انتهای پیام/
نظر شما