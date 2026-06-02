به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در نشست مدیرکل و کارکنان ادارهکل حراست این وزارتخانه که در سالن فجر برگزار شد، با تبیین رویکردهای راهبردی حوزه حراست، بر ضرورت تقویت نگاه اصلاحی، پیشگیرانه و انسانمحور در نظام صیانتی کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع آموزههای دینی در مدیریت و صیانت سازمانی اظهار داشت: اساس و فلسفه وجودی حراست باید بر اصلاح، هدایت و پیشگیری استوار باشد. خوشبختانه در مبانی دینی، معارف اسلامی و سیره اهلبیت(ع)، ظرفیتهای عظیمی برای تحقق این رویکرد وجود دارد که میتواند راهنمای عمل مدیران و کارکنان این حوزه باشد.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه، تسهیلگری و کاهش موانع اداری را از اولویتهای مدیریتی خود عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین سیاستهایی که با جدیت دنبال میکنم، حذف بروکراسیهای زائد، فرآیندهای زمانبر و رویههایی است که موجب کندی خدمترسانی میشوند. دستگاههای اجرایی باید در مسیر تسهیل امور و ارتقای بهرهوری گام بردارند.
صالحیامیری با ارزیابی مثبت از عملکرد ادارهکل حراست وزارت میراثفرهنگی افزود: مجموعه حراست وزارتخانه در مسیر مطلوبی حرکت میکند و اقدامات ارزشمند و مؤثری در این حوزه در حال انجام است. ارزیابی بنده از عملکرد این ادارهکل، مثبت و امیدوارکننده است و معتقدم روند فعلی، روندی صحیح، عقلانی و مبتنی بر مصالح سازمانی است.
وی با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، حفظ کرامت انسانی و صیانت از آبروی افراد را از مهمترین اصول فعالیتهای حراستی دانست و تصریح کرد: توصیهام به همکاران حوزه حراست این است که در مواجهه با افراد، اصل را بر برائت و حسنظن قرار دهند. آموزههای دینی ما بر حفظ حرمت و آبروی انسانها تاکید ویژه دارند و این اصل باید در تمامی سطوح تصمیمگیری و اقدام مورد توجه قرار گیرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به رسالت پیامبر اکرم(ص) در تکمیل مکارم اخلاق، تربیت انسان فرهنگی و اخلاقی را مهمترین سرمایه هر جامعه عنوان کرد و گفت: آنچه پیامبر اعظم(ص)، ائمه اطهار(ع) و در دوران معاصر حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید بر آن تاکید داشتند، پرورش انسانهایی برخوردار از فضیلتهای اخلاقی و فرهنگی بود؛ زیرا اصلاح فرد، مقدمه اصلاح خانواده و اصلاح خانواده، زمینهساز تعالی و پیشرفت جامعه خواهد بود.
وی خطاب به کارکنان ادارهکل حراست وزارت میراثفرهنگی تاکید کرد: باید به گونهای عمل کنیم که با شنیدن نام حراست، احساس امنیت، اعتماد و آرامش در ذهن کارکنان و مراجعان شکل بگیرد. این مهم تنها از طریق رفتار حرفهای، اخلاقمداری، رعایت حقوق افراد و تقویت سرمایه اجتماعی سازمان محقق خواهد شد.
صالحیامیری خاطرنشان کرد: هرچه در مسیر تربیت انسان فرهنگی و اخلاقی سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد، آیندهای روشنتر، منسجمتر و درخشانتر برای ایران اسلامی رقم خواهد خورد؛ آیندهای که در آن اخلاق، مسئولیتپذیری و سرمایه انسانی مهمترین مزیت راهبردی کشور خواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را نماد تداوم مسیر هدایت، ولایت و فضیلت دانست و بر ضرورت بهرهگیری از معارف نهجالبلاغه در عرصههای فردی، اجتماعی و مدیریتی تاکید کرد.
وی نهجالبلاغه را گنجینهای بیبدیل از معرفت، حکمت، اخلاق و انسانسازی توصیف کرد و گفت: هر آنچه بشر امروز در جهان پرچالش و سرگشته معاصر برای دستیابی به آرامش، عدالت، معنویت و فضیلت به آن نیازمند است، در معارف عمیق این کتاب ارزشمند قابل دستیابی است.
وزیر میراثفرهنگی در پایان، با گرامیداشت فرارسیدن ۱۴ و ۱۵ خرداد، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی را ارج نهاد و بر پاسداشت آرمانهای امام راحل، تقویت وحدت ملی و استمرار مسیر خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد.
