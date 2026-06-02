بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در اقدامی تاریخی، سازمان گردشگری سازمان ملل متحد و فدراسیون بینالمللی کارکنان حملونقل (ITF) میزبان مراسم رونمایی از اولین گزارش جهانی زنان در حملونقل گردشگری خواهند بود.
حملونقل ستون فقرات صنعت گردشگری جهانی است، اما زنان — بهویژه در نقشهای فنی و مدیریتی — همچنان با کمبود نمایندگی چشمگیری روبهرو هستند. این گزارش مشترک، با رویکردی دادهمحور، مشارکت زنان در حملونقل هوایی، زمینی و دریایی مسافران را واکاوی میکند و موانع قانونی، فرهنگی و ساختاری — از نگرانیهای ایمنی گرفته تا کمبود زیرساختهای مناسب — را که برابری جنسیتی را محدود میسازند، آشکار میکند.
دستاوردهای گزارش
دادههای اشتغال: برای نخستین بار، آمار ملی زنان شاغل در بخشهای حملونقل هوایی، زمینی و آبی مسافران منتشر میشود.
موانع ورود: بررسی آزار و اذیت، خشونت محیط کار، نبود امکانات بهداشتی مناسب و ...
برنامه عملیاتی: توصیههای راهبردی برای تدوین قوانین جنسیتمحور، ایجاد محیطهای کاری ایمن و توسعه برنامههای آموزش رهبری ارائه میشود.
«رسیدگی به این موضوع فقط مربوط به عدالت و انصاف نیست؛ شفافیت عمل و مسئولیتپذیری را نیز افزایش خواهد داد.»
در شرایطی که صنعت گردشگری با کمبود فزاینده نیروی کار دستوپنجه نرم میکند، دستیابی به برابری جنسیتی دیگر تنها یک آرمان اخلاقی نیست؛ پیششرط ساختن بخشی مقاوم و آماده برای آینده است.
