۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸

تلاقی هوشمندی و انسانیت در قلب تمدن ایتالیا؛ گامی نوین برای بازتعریف صنعت سفر

جنوای ۲۰۲۶؛ میزبان کنفرانس بین‌المللی «مقصدهای گردشگری فراگیر و هوشمند» برای خلق آینده‌ای بدون مرز

جنوای ۲۰۲۶؛ میزبان کنفرانس بین‌المللی «مقصدهای گردشگری فراگیر و هوشمند» برای خلق آینده‌ای بدون مرز

در عصر تکاپوی دیجیتال و تحولات شتاب‌زده‌ تکنولوژیک، پرسشی بنیادین بر پیشانی صنعت گردشگری جهان نقش بسته است: آیا پیشرفت‌های هوشمند، همگان را با خود می‌برند یا شکاف‌های دسترسی را عمیق‌تر می‌کنند؟ شهر تاریخی جنوا در ایتالیا، با میزبانی از کنفرانسی پیشرو در خرداد ۱۴۰۵، در پی پاسخی راهبردی به این پرسش است تا ثابت کند فناوری زمانی به کمال می‌رسد که در خدمت «فراگیری» باشد و هیچ انسانی را در مسیر کشف زیبایی‌های جهان، پشت در بگذارد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در روزگاری که صنعت گردشگری جهانی با شتاب به سوی تحول دیجیتال گام برمی‌دارد، پرسشی بنیادین همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: آیا این تحول برای همه است؟
کنفرانس بین‌المللی «مقصدهای گردشگری فراگیر و هوشمند: راهبردهایی برای نوآوری» در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) در شهر تاریخی جنوا، ایتالیا، پاسخی عملی و راهبردی به این پرسش خواهد داد. رویداد به صورت ترکیبی برگزار می‌شود و امکان حضور فیزیکی یا مشارکت از راه دور را برای علاقه‌مندان سراسر جهان فراهم می‌آورد.
گردشگری برای همه؛ نه شعار، بلکه استراتژی
مقاصد گردشگری امروز در تقاطع دو ضرورت ایستاده‌اند: از یک سو، فشار فزاینده برای بهره‌گیری از راه‌حل‌های هوشمند و دیجیتال؛ از سوی دیگر، تعهد اخلاقی و اقتصادی به فراگیر بودن. این کنفرانس نشان می‌دهد که این دو مسیر نه تنها در تضاد نیستند، بلکه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
سازمان‌های مدیریت مقصد، مقامات گردشگری، کسب‌وکارها، پژوهشگران و نوآوران در این رویداد گرد هم می‌آیند تا بررسی کنند چگونه می‌توان مقاصد را هم‌زمان قابل دسترس‌تر، فراگیرتر و رقابتی‌تر ساخت؛ و چگونه فناوری‌های هوشمند می‌توانند تجربه بازدیدکننده را ارتقا دهند، بدون آنکه کسی را پشت در بگذارند.
برنامه رویداد
دستور جلسه کنفرانس از سه محور اصلی تشکیل شده است:
سخنرانی‌های کلیدی از متخصصان برجسته بین‌المللی در حوزه دسترسی‌پذیری، گردشگری فراگیر و توسعه هوشمند مقصد
میزگردهای تخصصی برای تبادل دیدگاه میان ذینفعان و سیاست‌گذاران
مطالعات موردی از مقاصدی که استراتژی‌های نوآورانه را با موفقیت به اجرا درآورده‌اند
در کنار این محورها، فرصت‌های شبکه‌سازی و تبادل بهترین شیوه‌ها با همتایان بین‌المللی، این رویداد را به بستری زنده برای همکاری و یادگیری مشترک تبدیل می‌کند.
دعوت به مشارکت
مقاصد گردشگری و متخصصانی که تجربه‌ای برای به اشتراک گذاشتن دارند، ابتکاری برای معرفی کردن، یا دانشی برای آموختن، به‌ویژه تشویق می‌شوند در این رویداد بین‌المللی حضور یابند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031200984
لیلا سادات حسینی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha