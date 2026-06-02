به گزارش خبرنگار میراث آریا، در روزگاری که صنعت گردشگری جهانی با شتاب به سوی تحول دیجیتال گام برمی‌دارد، پرسشی بنیادین همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: آیا این تحول برای همه است؟

کنفرانس بین‌المللی «مقصدهای گردشگری فراگیر و هوشمند: راهبردهایی برای نوآوری» در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) در شهر تاریخی جنوا، ایتالیا، پاسخی عملی و راهبردی به این پرسش خواهد داد. رویداد به صورت ترکیبی برگزار می‌شود و امکان حضور فیزیکی یا مشارکت از راه دور را برای علاقه‌مندان سراسر جهان فراهم می‌آورد.

گردشگری برای همه؛ نه شعار، بلکه استراتژی

مقاصد گردشگری امروز در تقاطع دو ضرورت ایستاده‌اند: از یک سو، فشار فزاینده برای بهره‌گیری از راه‌حل‌های هوشمند و دیجیتال؛ از سوی دیگر، تعهد اخلاقی و اقتصادی به فراگیر بودن. این کنفرانس نشان می‌دهد که این دو مسیر نه تنها در تضاد نیستند، بلکه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.

سازمان‌های مدیریت مقصد، مقامات گردشگری، کسب‌وکارها، پژوهشگران و نوآوران در این رویداد گرد هم می‌آیند تا بررسی کنند چگونه می‌توان مقاصد را هم‌زمان قابل دسترس‌تر، فراگیرتر و رقابتی‌تر ساخت؛ و چگونه فناوری‌های هوشمند می‌توانند تجربه بازدیدکننده را ارتقا دهند، بدون آنکه کسی را پشت در بگذارند.

برنامه رویداد

دستور جلسه کنفرانس از سه محور اصلی تشکیل شده است:

سخنرانی‌های کلیدی از متخصصان برجسته بین‌المللی در حوزه دسترسی‌پذیری، گردشگری فراگیر و توسعه هوشمند مقصد

میزگردهای تخصصی برای تبادل دیدگاه میان ذینفعان و سیاست‌گذاران

مطالعات موردی از مقاصدی که استراتژی‌های نوآورانه را با موفقیت به اجرا درآورده‌اند

در کنار این محورها، فرصت‌های شبکه‌سازی و تبادل بهترین شیوه‌ها با همتایان بین‌المللی، این رویداد را به بستری زنده برای همکاری و یادگیری مشترک تبدیل می‌کند.

دعوت به مشارکت

مقاصد گردشگری و متخصصانی که تجربه‌ای برای به اشتراک گذاشتن دارند، ابتکاری برای معرفی کردن، یا دانشی برای آموختن، به‌ویژه تشویق می‌شوند در این رویداد بین‌المللی حضور یابند.

