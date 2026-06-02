به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی بازنگری و بررسی نهایی پروندههای نامزدی روستاهای جهانی گردشگری، صبح امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، با حضور معاون گردشگری کشور، مدیرکل و معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی، رئیس اداره توسعه محصولات گردشگری و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه بهصورت برخط برگزار شد.
این نشست در راستای راهبرد ملی توسعه گردشگری پایدار و با هدف ارتقای جایگاه روستاهای ایران در نظام ارزیابی بینالمللی سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) برگزار شد و طی آن، پروندههای نامزدی استانهای مختلف کشور بر مبنای شاخصها و معیارهای تخصصی این سازمان مورد بازنگری و ارزیابی نهایی قرار گرفت.
در این فرآیند، پروندههای پیشنهادی بر اساس ۹ شاخص کلیدی شامل منابع فرهنگی و طبیعی، حفاظت و صیانت از میراث ملموس و ناملموس، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، زیرساختهای گردشگری، ایمنی و بهداشت، حکمرانی و حمایتهای نهادی، زنجیره ارزش گردشگری و پایداری زیستمحیطی مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت تا میزان انطباق آنها با استانداردهای جهانی سنجیده شود.
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، در این نشست با اشاره به روند رو به رشد موفقیت ایران در برنامه روستاهای جهانی گردشگری، اظهار کرد: با وجود محدودیتها و چالشهای موجود، مجموعه معاونت گردشگری و ادارهکل توسعه گردشگری داخلی با اتکا به دانش تخصصی، برنامهریزی هدفمند و تلاشهای مستمر کارشناسان توانستهاند مسیر حضور روستاهای ایرانی در این رویداد بینالمللی را متحول کنند؛ بهگونهای که تعداد روستاهای پذیرفتهشده کشور از یک روستا در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به سه روستا در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
وی با قدردانی از تلاشهای میدانی کارشناسان و تیمهای ارزیابی در مناطق مختلف کشور، بهویژه در نواحی کمتر برخوردار و صعبالعبور، افزود: معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد روستاهای ایران در عرصه جهانی، علاوه بر تقویت برند ملی گردشگری کشور، میتواند زمینهساز ایجاد امید، نشاط اجتماعی و توسعه متوازن در جوامع محلی باشد.
در ادامه این نشست، پرونده روستاهای پامنار در استان خوزستان، گیسوم در گیلان، شانهتراش در مازندران، رباب در خراسان رضوی، درک در سیستان و بلوچستان، قلعهبالا در سمنان، موئیل در اردبیل و مصر در اصفهان بهعنوان گزینههای پیشنهادی سال ۲۰۲۶ مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
معاون گردشگری کشور همچنین در تشریح الزامات تکمیل پروندهها، بر ضرورت تمرکز بر مؤلفههای دارای ارزش افزوده و امتیازآور در نظام ارزیابی سازمان جهانی گردشگری تاکید کرد و گفت: محتواهای متنی، تصویری و چندرسانهای باید با رویکردی خلاقانه و مبتنی بر نوآوری، همزیستی پایدار با محیط زیست، تبیین زنجیره ارزش گردشگری و نقشآفرینی جوامع محلی تولید شوند؛ زیرا این مؤلفهها از مهمترین شاخصهای اثرگذار در فرآیند داوری و ارزیابی بینالمللی محسوب میشوند.
محسنیبندپی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به زمانبندی نهایی ارسال مستندات، از مدیرانکل، معاونان گردشگری استانها و مسئولان روابطعمومی خواست با هماهنگی مستمر و تعامل مؤثر، فرآیند تکمیل و بارگذاری مدارک را در موعد مقرر به انجام برسانند.
وی همچنین از آمادگی کامل و شبانهروزی تیمهای پشتیبانی برای ارائه مشاورههای فنی و تسهیل فرآیند بارگذاری اطلاعات خبر داد و خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته جاری و در قالب «آخرین فراخوان»، فرصت جدیدی برای بررسی و ورود احتمالی سایر استانها به این فرآیند رقابتی فراهم خواهد شد.
نشست بازنگری نهایی پروندههای روستاهای جهانی را میتوان گامی راهبردی در مسیر تثبیت جایگاه ایران در شبکه جهانی مقاصد گردشگری روستایی دانست؛ مسیری که با تکیه بر سرمایههای فرهنگی، طبیعی و انسانی کشور، افقهای تازهای را برای توسعه پایدار گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی ترسیم میکند.
انتهای پیام/
نظر شما