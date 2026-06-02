به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا مجید سلیمی امروز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1405 در نشست خبری هفته صنایع دستی و آیین رونمایی از پوستر این هفته گفت: جامعه صنایع دستی فارس در تمام گروه‌های سنی و تمامی رشته‌ها همچنان پویا و فعال است و تلاش داریم با همراهی هنرمندان، انجمن‌ها و فعالان این حوزه، سالی پررونق را برای صنایع دستی استان رقم بزنیم.

معاون صنایع دستی استان فارس با اشاره به برنامه‌های هفته صنایع دستی گفت: رویدادهای این هفته از روز شنبه 16 خردادماه آغاز می‌شود. در نخستین برنامه، رویداد حجاری سنتی در موزه سنگ هفت‌تنان شیراز برگزار خواهد شد؛ رشته‌ای که از کهن‌ترین هنرهای استان فارس به شمار می‌رود و نمونه فاخر آن را می‌توان در آثار تاریخی تخت جمشید مشاهده کرد.

سلیمی ادامه داد: در این برنامه، استادکاران و پیشکسوتان این رشته با استفاده از شیوه‌های سنتی و ابزارهای دستی همچون قلم و چکش، مراحل اجرای هنر حجاری را برای علاقه‌مندان به نمایش خواهند گذاشت. همچنین در بخش عصرگاهی این رویداد، روایت‌هایی از تجربه‌ها و فعالیت‌های هنرمندان این حوزه ارائه خواهد شد.

او از اجرای یک برنامه آموزشی نوآورانه نیز خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور، دوره آزمایشی آموزش مجازی صنایع دستی با همکاری انجمن استادان و پیشکسوتان این حوزه برگزار خواهد شد. این برنامه با هدف توسعه آموزش و دسترسی بیشتر علاقه‌مندان به مهارت‌های صنایع دستی طراحی شده است.

معاون صنایع دستی استان فارس همچنین از برگزاری مراسم تجلیل از استادان پیشکسوت، افتتاح بازارچه صنایع دستی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان در مجموعه ارگ کریم‌خان خبر داد و افزود: این کارگاه‌ها در پنج رشته مختلف صنایع دستی و با حضور استادان برجسته برگزار می‌شود.

سلیمی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته را نشست تخصصی اهمیت صنایع دستی عنوان کرد و بیان کرد: صنایع دستی امروز نیازمند بازتعریف و نگاه جدید است. در این نشست تلاش می‌کنیم درباره جایگاه صنایع دستی در اقتصاد، فرهنگ و هویت اجتماعی گفت‌وگو کرده و مسیرهای جدید توسعه این حوزه را بررسی کنیم.

او از برگزاری بازار بزرگ صنایع دستی فارس با حضور هنرمندان و تولیدکنندگان تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این بازار به مدت سه روز میزبان فعالان صنایع دستی، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان خواهد بود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر هنرهای سنتی فارس به شمار می‌رود.

