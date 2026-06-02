پایش دیجیتال هشت میراث شاخص فارس؛ از ۴۴ کارگاه مرمتی تا باغ موزه مشاهیر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1405 در نشست با خبرنگاران گفت: تاکنون شهر استخر، تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب، حافظیه، سعدیه، ارگ کریم‌خان و موزه پارس به طور کامل به سامانه پایش مرکزی دیجیتال فارس مجهز شده و به آن پیوسته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با بیان اینکه میراث‌های جهانی فارس در اولویت پایش دیجیتال هستند، افزود: میراث جهانی فیروزآباد (از جمله کاخ اردشیر و قلعه دختر) و میراث جهانی بیشاپور و سروستان نیز در آینده‌ای بسیار نزدیک به این سامانه افزوده می‌شوند؛ همچنین پایش دیجیتال بازار قیصریه لارستان در حال پیگیری است.

مریدی با اشاره به اینکه پایش دیجیتال میراث و اماکن تاریخی فارس نیازمند توسعه شبکه فیبر نوری است ادامه داد: اگر سالانه بتوانیم ۱۰ درصد از اماکن شاخص استان را به این پایش متصل کنیم، پایش مطلوبی محقق خواهد شد.

او اضافه کرد: امیدواریم همه مجموعه‌ها، خانه‌های تاریخی و بافت‌های تاریخی استان به‌مرور طی سال‌های پیش رو تحت پوشش پایش دیجیتال قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: علاوه بر این، سامانه تلفنی ۳۱۳۱ نیز راه‌اندازی شده تا با استفاده از آن، ظرفیت مردمی به کمک حفاظت از گنجینه میراثی فارس بیاید.

مریدی با بیان اینکه نزدیک به سه هزار و ۴۰۰ اثر ملی در استان فارس وجود دارد گفت: همه مردم باید به پدیده وندالیسم و تخریب میراث فرهنگی استان حساس باشند و برای حفاظت از این هویت ملی بکوشند.

او اظهار کرد: لاجرم دولت کوچک خواهد شد و امکان توسعه نیروی انسانی وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از تجهیزات دیجیتال و هوشمندسازی برای حفاظت از این آثار ضروری است؛ هر جا نیز امکان نصب دوربین وجود ندارد، مشارکت مردم از طریق سامانه ۳۱۳۱ می‌تواند کمک‌کننده باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: پلتفرم گردشگری استان از سوی نخبگان این حوزه طراحی و راه‌اندازی شده و طی ۱۰ روز آینده در اپ‌بازار ارائه خواهد شد.

مریدی افزود: گردشگران می‌توانند با نصب این برنامه بر روی گوشی خود و علامت‌زدن اطلاعاتی همچون تعداد همراهان، کودکان، سالمندان و دیگر شرایط ممکن، راهنمایی‌های لازم برای بازدید از اماکن گردشگری شیراز را متناسب با شرایط ترافیکی و موقعیت دریافت کنند.

او اضافه کرد: همچنین آن‌ها در قالب پادکست، اطلاعات مفیدی از اماکن گردشگری دریافت می‌کنند تا زمینه ذهنی لازم را برای بازدیدی باکیفیت داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس مبنی بر خلأهای حفاظت و معرفی سه هزار و ۴۰۰ میراث ملی فارس گفت مستندنگاری از همه میراث ملی به زودی آغاز می‌شود و در این قالب، همه میراث روایتگری خواهد شد.

مریدی افزود: با این اقدام، در آینده در کنار هر اثر تاریخی یک میراث مکتوب نیز وجود خواهد داشت که منجر به حفظ آن می‌شود.

او با بیان اینکه میراث فرهنگی هویت ملت ایران است، اظهار کرد: هویت همچون هوا است؛ تا زمانی که از آن بهره‌مند هستیم، اهمیت آن را حس نمی‌کنیم، اما وقتی در خطر قرار گیرد و از ما گرفته شود، زیست بدون آن امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: در زمان حاضر ۴۴ پایگاه فعال مرمتی در مجموعه‌های جهانی و ملی استان فعال است و تا یک ماه آینده ۴۱ کارگاه دیگر نیز به آن افزوده خواهد شد.

مریدی عنوان کرد: مرمت بازار وکیل و هفت بازار تاریخی استان، چهار خانه تاریخی در بافت تاریخی شیراز، و مجموعه زندیه و کاخ هدیش تخت جمشید در اولویت میراث فرهنگی فارس است.

او با اشاره به محدودیت منابع اعتباری بیان کرد: هیچ یک از کارگاه‌های مرمت فارس تعطیل نشده و اولویت‌های مرمتی آتی نیز از سوی شورای فنی میراث فرهنگی اعلام خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: ۱۰ درصد بودجه ملی میراث فرهنگی به استان اختصاص یافته است که البته با توجه به میزبانی استان از حدود ۴۰ درصد میراث ملی کشور، این اختصاص اعتبار بدیهی است.

مریدی بیان کرد: امیدواریم همه اعتبارات ملی و مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت که به میراث فرهنگی فارس اختصاص یافته، در سال ۱۴۰۴ تا شهریور پیش رو جذب و برای حفاظت، مرمت و ساماندهی میراث فرهنگی استان هزینه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به تفویض اختیار وزیر میراث فرهنگی به استان برای استفاده از ماده ۲۱، گفت: واقعیت این است که اقتصاد دولتی موفق نیست و می‌توان با واگذاری ضابطه‌مند برخی اماکن تاریخی به بخش خصوصی، ضمن حفاظت از این میراث، اقتصاد این بخش را نیز فعال کرد.

مریدی با اشاره به اقدامات اثرگذار خیران میراث فرهنگی در مرمت و حفاظت از این گنجینه ارزشمند، تاکید کرد: در استفاده از ظرفیت‌های مردمی، نباید تنها بر خیران تکیه کرد، بلکه باید از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد میراث فرهنگی نیز بهره گرفت.

او افزود: تاکنون از این فرصت تنها برای مرمت باغ نشاط لارستان استفاده شده است، در حالی که بسیاری از مردم علاقه‌مندند مالیات خود را به حافظیه، سعدیه، تخت جمشید، پاسارگاد و دیگر میراث هویتی خود اختصاص دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به تلاش‌های ستاد تسهیلات سفر کشور برای حمایت از فعالان این بخش، ادامه داد: در فارس با استان‌های مشهد و قم وارد گفت‌وگو شدیم تا با راه‌اندازی قطارهای گردشگری با هزینه‌های کم، حجم ورودی مسافر و شب‌مانی آن‌ها را در استان افزایش دهیم.

مریدی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری فارس اظهار کرد: بر این باورم که گردشگری به سرعت خود را ترمیم می‌کند؛ چرا که روح انسان به آن نیاز دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: اگر قرار بود یک دهه نام ایران را فریاد بزنیم تا در سطح جهان شناخته شود، امروز عدو سبب خیر شده و نام ایران در جهان برجسته و شناخته شده است؛ بنابراین بر این باورم که با پایان جنگ، اتفاقات خوبی برای گردشگری ما خواهد افتاد.

مریدی درمورد باغ موزه مشاهیر افزود: ۹۵ درصد از این باغ موزه تکمیل شده بود و قرار بود در اسفندماه تکمیل و در نوروز ۱۴۰۵ بهره‌برداری شود، اما جنگ تحمیلی، این پروژه را موقتا متوقف کرد.

او بیان کرد: امیدواریم تکمیل این پروژه به زودی از سر گرفته شود و در پایان نیمه نخست امسال (۱۴۰۵) به بهره‌برداری برسد.

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