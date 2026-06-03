دستان کوچک، رسالتی بزرگ؛ کودکان گیلان در مسیر پاسداری از میراث نشاکاری، بذر صیانت از میراث کشاورزی را نشاندند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر امانی مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان از برگزاری کارگاه آموزشی «نشای برنج ویژه کودکان» در روز سهشنبه ١٢ خردادماه ١۴٠۵ خبر داد؛ برنامهای فرهنگی- آموزشی که با هدف آشنایی نسل جدید با میراث کشاورزی گیلان، آیینهای سنتی نشاکاری و انتقال دانش بومی به کودکان اجرا شد.
مدیر پایگاه ملی موزه روستایی گیلان گفت: نشاکاری، بخشی از هویت تاریخی و کشاورزی گیلان است؛ آیینی که در دل خود، مفاهیمی چون تلاش، همدلی، تولید، پیوند با طبیعت و استمرار زندگی را جای داده است. برگزاری کارگاه نشای برنج ویژه کودکان، تلاشی در همین مسیر است تا کودکان بتوانند این میراث را نه از طریق روایت صرف، بلکه از رهگذر تجربه مستقیم و ملموس بشناسند و با آن ارتباط برقرار کنند.
او با تأکید بر اهمیت پیوند نسل نو با ریشههای فرهنگی و بومی این سرزمین افزود: در این رویداد، کودکان با حضور در شالیزار و در فضایی آمیخته با طراوت، آموزش و تجربه، از نزدیک با مراحل سنتی کاشت برنج آشنا شدند و بخشی از فرآیند نشاکاری را بهصورت عملی تجربه کردند؛ تجربهای که برای آنان تنها یک فعالیت آموزشی نبود، بلکه مجالی بود برای لمس زندگی روستایی، درک ارزش کار و آشنایی عینی با یکی از مهمترین جلوههای فرهنگ بومی گیلان.
امانی با اشاره به تأثیر عمیق برنامههای تجربهمحور در آموزش فرهنگی اظهار کرد: کودک امروز، حافظ میراث فرداست. هنگامی که کودکان با پای خود وارد شالیزار میشوند، گل را لمس میکنند، نشا را در دست میگیرند و با مفهوم کشت و کار آشنا میشوند، در حقیقت ارتباطی زنده، عاطفی و ماندگار با سرزمین، فرهنگ و پیشینه خود برقرار میکنند. این نوع آموزش، بسیار ماندگارتر و اثرگذارتر از هر شیوه غیرمستقیم دیگری است.
مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان ادامه داد: آن چه امروز در این کارگاه رخ داد، صرفاً یک برنامه آموزشی نبود، بلکه جلوهای از احیای پیوند میان نسل جدید و میراث زیسته نیاکان این سرزمین بود. شور و اشتیاق کودکان در این برنامه، نشان داد که اگر مفاهیم فرهنگی با شیوهای خلاقانه، میدانی و جذاب ارائه شود، نسل جدید با تمام وجود آن را میپذیرد و با آن همراه میشود.
او در پایان تصریح کرد: حفظ میراث روستایی و کشاورزی، تنها در ثبت و نگهداری آن خلاصه نمیشود، بلکه این میراث باید در تجربه، فهم و احساس نسلهای آینده جاری باشد. امروز کودکان در شالیزار موزه، فقط نشای برنج نکاشتند؛ آنها بذر هویت، تعلق، مسئولیتپذیری و علاقه به فرهنگ بومی را در دل خود کاشتند.
گفتنی است کارگاه آموزشی «نشای برنج ویژه کودکان» با استقبال و مشارکت پرشور کودکان همراه بود و فضایی سرشار از نشاط، یادگیری و پیوند با فرهنگ بومی را در پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان رقم زد.
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