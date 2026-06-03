به گزارش خبرنگار میراثآریا، حیدرعلی زاهدیاننژاد روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای برنامههای گردشگری اجتماعی و حمایتی در استان فارس گفت: جشنواره طعم امید ویژه افراد دارای معلولیت، نابینایان و افراد دارای سندرومدان در استانهای جنوب کشور با هدف حمایت از گروههای خاص جامعه و فراهمسازی فرصتهای برابر برای بهرهمندی از ظرفیتهای گردشگری در استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویهوبویراحمد، فارس و کرمان برگزار میشود.
معاون گردشگری افزود: مرحله نهایی و فینال جشنواره «طعم امید» در مردادماه به میزبانی استان فارس برگزار خواهد شد تا زمینه تعامل بیشتر و استفاده این گروهها از ظرفیتهای گردشگری استان فراهم شود.
او همچنین از اجرای پویش ریحانه خبر داد و تصریح کرد: این پویش در دو بخش «تأسیسات گردشگری» و «امید به زندگی» طراحی و اجرا شده است.
زاهدیاننژاد ادامه داد : در بخش تأسیسات گردشگری تلاش شده است مراکز اقامتی و تفریحی در روزهای غیرتعطیل تخفیفهای ویژهای برای کارمندان ادارات در نظر بگیرند.
معاون گردشگری استان فارس ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از تأسیسات گردشگری از این طرح استقبال کردهاند که این موضوع میتواند به افزایش نرخ اشغال مراکز گردشگری در روزهای غیرپیک کمک کند.
او در پایان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری گفت: علاوه بر طرحهای تشویقی، دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران و کارکنان تأسیسات گردشگری برگزار میشود تا سطح خدماترسانی این مراکز مطابق با استانداردهای مورد انتظار ارتقا یابد.
انتهای پیام/
نظر شما