مرمت و احیای عمارت حشمتیه دامغان آغاز شد/ حرکتی تازه برای تقویت جایگاه گردشگری شهر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا نوچهناسار در آیین آغاز عملیات اجرایی مرمت و احیای عمارت حشمتیه دامغان روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: مرمت و باززندهسازی خانه تاریخی ابراهیمی به همت سرمایهگذار بخش خصوصی، اقدامی قابل تقدیر و نشانهای از توجه به هویت تاریخی و فرهنگی دامغان است و اینگونه پروژهها علاوه بر حفاظت از هویت تاریخی، به رونق فضای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان نیز کمک خواهند کرد.
فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به اینکه چنین رویکردی میتواند الگویی مؤثر برای صیانت از دیگر بناهای تاریخی شهرستان نیز باشد، افزود: احیای بناهایی مانند عمارت حشمتیه میتواند نقش مهمی در تبدیل دامغان از یک مسیر عبوری به یک مقصد ماندگار گردشگری ایفا کند.
او با اشاره به روند رو به رشد اقدامات حوزه میراثفرهنگی و گردشگری در این شهرستان بیان کرد: سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به دامغان نیز دستاوردها و مصوبات مهمی به همراه داشت که اکنون با پیگیریهای مستمر در مسیر اجرا قرار گرفتهاند.
نوچه ناسار ابراز کرد: در این میان، همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری دامغان نیز نقش مهمی در پیشبرد طرحهای مرتبط با میراثفرهنگی داشته است.
فرماندار شهرستان دامغان با تأکید بر لزوم معرفی دامغان فراتر از یک برند کشاورزی گفت: اگرچه دامغان در سطح کشور با پسته باکیفیت و مرغوب خود شناخته میشود، اما این شهرستان ظرفیتهای فراوانی در حوزه تاریخ، فرهنگ و گردشگری دارد که آنگونه که باید معرفی نشدهاند.
او تصریح کرد: دامغان شهری با پیشینه کهن و آثار تاریخی ارزشمند است و باید این داشتهها در کانون توجه قرار گیرند.
نوچه ناسار خاطرنشان کرد: این شهرستان از جنوب کویری تا مناطق خوشآبوهوای شمالی و از روستاهای هدف گردشگری تا مناطق نمونه، مجموعهای متنوع از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است و هر یک از این ظرفیتها میتوانند به محور توسعه اقتصادی و گردشگری تبدیل شوند، مشروط بر آنکه با برنامهریزی، سرمایهگذاری و معرفی مناسب همراه باشند.
فرماندار شهرستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه و بهرهبرداری مناسب از آن، عمارت حشمتیه به یکی از مجموعههای شاخص گردشگری استان سمنان تبدیل شود و سهم مؤثری در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تمدنی دامغان ایفا کند.
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