۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شاهرود:

قلعه بالا، روستایی با هویت زنده و گام‌های استوار در مسیر جهانی‌شدن است

قلعه بالا، روستایی با هویت زنده و گام‌های استوار در مسیر جهانی‌شدن است

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از تابلوها، نمادها و المان‌های فرهنگی در روستای هدف گردشگری قلعه بالا گفت: این روستا با تکیه بر حفظ اصالت‌های بومی، تقویت هویت بصری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بیش از پیش خود را برای حضور در جمع بهترین روستاهای جهانی آماده می‌کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه 13 خرداد ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: قلعه بالا یکی از روستاهای شاخص و هدف گردشگری کشور است که با بهره‌گیری از تابلوها، نمادها و المان‌های فرهنگی، گام‌های تازه‌ای در مسیر معرفی هویت بومی و دستیابی به جایگاهی درخور در سطح جهانی برداشته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: روستای قلعه بالا امروز فراتر از یک مقصد گردشگری محلی، به روایتی زنده از هویت، فرهنگ و اصالت ایرانی تبدیل شده است.

او بیان کرد: این روستا که در شمار روستاهای منتخب برای ثبت در میان بهترین روستاهای جهانی قرار دارد، با تمرکز بر حفظ معماری بومی، اصالت فرهنگی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، تلاش می‌کند تصویری ماندگار و شایسته از فرهنگ ایرانی را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه دهد.

رضویان با تأکید بر نقش طراحی محیطی در ارتقای تجربه سفر تصریح کرد: تابلوهای راهنما، نمادهای هویتی و المان‌های طراحی‌شده در سطح روستا، بخشی از برنامه‌ریزی جامع برای بهبود منظر گردشگری و تقویت هویت بصری قلعه بالا به شمار می‌رود، اقداماتی که علاوه بر زیباسازی محیط، روایتگر تاریخ، فرهنگ، سبک زندگی و پیشینه مردم این منطقه هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود اظهار کرد: این نمادها و نشانه‌ها با الهام از طبیعت، معماری سنتی و فرهنگ بومی منطقه طراحی شده‌اند تا ضمن ایجاد تجربه‌ای متفاوت و ماندگار برای گردشگران، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های قلعه بالا را در مسیر جهانی‌شدن فراهم کنند.

او خاطرنشان کرد: قلعه بالا امروز با تکیه بر مشارکت مردم محلی، حمایت مسئولان و توجه به شاخص‌های بین‌المللی گردشگری، مسیر خود را برای تثبیت جایگاه در فهرست بهترین روستاهای جهانی با جدیت دنبال می‌کند، مسیری که در آن، حفظ هویت فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار دارد.

رضویان در پایان تأکید کرد: تجربه قلعه بالا نشان می‌دهد که اگر هویت محلی به‌درستی دیده و تقویت شود، می‌تواند به مهم‌ترین مزیت رقابتی یک مقصد گردشگری تبدیل شود و این همان مسیری است که این روستای ارزشمند با اتکا به ظرفیت‌های خود در حال پیمودن آن است.

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کد خبر 1405031301020
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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