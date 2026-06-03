به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه 13 خرداد ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: قلعه بالا یکی از روستاهای شاخص و هدف گردشگری کشور است که با بهره‌گیری از تابلوها، نمادها و المان‌های فرهنگی، گام‌های تازه‌ای در مسیر معرفی هویت بومی و دستیابی به جایگاهی درخور در سطح جهانی برداشته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: روستای قلعه بالا امروز فراتر از یک مقصد گردشگری محلی، به روایتی زنده از هویت، فرهنگ و اصالت ایرانی تبدیل شده است.

او بیان کرد: این روستا که در شمار روستاهای منتخب برای ثبت در میان بهترین روستاهای جهانی قرار دارد، با تمرکز بر حفظ معماری بومی، اصالت فرهنگی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، تلاش می‌کند تصویری ماندگار و شایسته از فرهنگ ایرانی را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه دهد.

رضویان با تأکید بر نقش طراحی محیطی در ارتقای تجربه سفر تصریح کرد: تابلوهای راهنما، نمادهای هویتی و المان‌های طراحی‌شده در سطح روستا، بخشی از برنامه‌ریزی جامع برای بهبود منظر گردشگری و تقویت هویت بصری قلعه بالا به شمار می‌رود، اقداماتی که علاوه بر زیباسازی محیط، روایتگر تاریخ، فرهنگ، سبک زندگی و پیشینه مردم این منطقه هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود اظهار کرد: این نمادها و نشانه‌ها با الهام از طبیعت، معماری سنتی و فرهنگ بومی منطقه طراحی شده‌اند تا ضمن ایجاد تجربه‌ای متفاوت و ماندگار برای گردشگران، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های قلعه بالا را در مسیر جهانی‌شدن فراهم کنند.

او خاطرنشان کرد: قلعه بالا امروز با تکیه بر مشارکت مردم محلی، حمایت مسئولان و توجه به شاخص‌های بین‌المللی گردشگری، مسیر خود را برای تثبیت جایگاه در فهرست بهترین روستاهای جهانی با جدیت دنبال می‌کند، مسیری که در آن، حفظ هویت فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار دارد.

رضویان در پایان تأکید کرد: تجربه قلعه بالا نشان می‌دهد که اگر هویت محلی به‌درستی دیده و تقویت شود، می‌تواند به مهم‌ترین مزیت رقابتی یک مقصد گردشگری تبدیل شود و این همان مسیری است که این روستای ارزشمند با اتکا به ظرفیت‌های خود در حال پیمودن آن است.

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