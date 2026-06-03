به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری گفت: نمایشگاه مشاغل خانگی در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بیش از ۱۱ دستگاه اجرایی در شهرستان سمنان برگزار میشود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان افزود: این اداره در این رویداد با برپایی ۵ غرفه صنایعدستی حضور دارد که در آن آثاری در رشتههای سفال و سرامیک، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات چرم دستدوز، گلیم، جاجیم و گلیچ عرضه خواهد شد.
او بیان کرد: نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی از ۱۳ تا ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در بلوار ۱۷ شهریور سمنان برگزار میشود و شهروندان و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.
نصیری اظهار کرد: این برنامه با هدف حمایت از فعالان مشاغل خانگی، ایجاد فرصتهای تازه برای عرضه و معرفی تولیدات بومی و محلی و همچنین توسعه بازار فروش این محصولات برنامهریزی شده و میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده محور و کسبوکارهای خرد ایفا کند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی، علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای فروش مستقیم محصولات، فرصتی برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و ظرفیتهای فعالان مشاغل خانگی است و میتواند در توسعه فرهنگ مصرف کالای تولید داخل و حمایت از کسبوکارهای خرد اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
نظر شما