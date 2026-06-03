۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴

برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی «هزار میدان، هزار بازار» در سمنان با حضور هنرمندان صنایع‌دستی

برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی «هزار میدان، هزار بازار» در سمنان با حضور هنرمندان صنایع‌دستی

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان از برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» در شهر سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری گفت: نمایشگاه مشاغل خانگی در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بیش از ۱۱ دستگاه اجرایی در شهرستان سمنان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این اداره در این رویداد با برپایی ۵ غرفه صنایع‌دستی حضور دارد که در آن آثاری در رشته‌های سفال و سرامیک، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات چرم دست‌دوز، گلیم، جاجیم و گلیچ عرضه خواهد شد.

او بیان کرد: نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی از ۱۳ تا ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در بلوار ۱۷ شهریور سمنان برگزار می‌شود و شهروندان و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.

نصیری اظهار کرد: این برنامه با هدف حمایت از فعالان مشاغل خانگی، ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه و معرفی تولیدات بومی و محلی و همچنین توسعه بازار فروش این محصولات برنامه‌ریزی شده و می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده محور و کسب‌وکارهای خرد ایفا کند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای فروش مستقیم محصولات، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های فعالان مشاغل خانگی است و می‌تواند در توسعه فرهنگ مصرف کالای تولید داخل و حمایت از کسب‌وکارهای خرد اثرگذار باشد.

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کد خبر 1405031300997
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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