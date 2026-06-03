سرپرست جدید مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدیه معرفی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این مراسم که روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، برگزار شد، غلامرضا یوسفی‌نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس، با اشاره به ضرورت تحول و پویایی در ساختارهای مدیریتی گفت: تغییر و جابه‌جایی مسئولیت‌ها در سازمان‌ها امری طبیعی و لازمه پیشرفت، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به اهداف کلان است. استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، خلاق و توانمند در کنار بهره‌گیری از تجربیات مدیران پیشین می‌تواند مسیر توسعه و پیشبرد برنامه‌ها را هموارتر کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی با قدردانی از خدمات و تلاش‌های ارزشمند مدیر سابق مجموعه سعدیه در دوران مسئولیت، افزود: خدمات انجام شده در این مجموعه فرهنگی و تاریخی شایسته تقدیر است و امیدواریم با تداوم این مسیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه سعدیه به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی کشور باشیم.

در این مراسم، با اعطای لوح تقدیر از خدمات مدیر پیشین قدردانی و حکم انتصاب مرتضی کشاورز به عنوان سرپرست مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدیه ابلاغ شد.

مرتضی کشاورز دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری و در سوابق کاری ایشان مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراشبند، مدیر برتر میراث فرهنگی شهرستان های استان در سال ۹۵، کارشناس معاونت گردشگری و تجربه‌های هنری از جمله چاپ و انتشار ۷ مجموعه‌ی کتاب شعر و خوشنویسی و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد خوشنویسی و نقاشی-خط دیده می‌شود.

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