به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهاره سعیدزاده، چهارشنبه ۱۳خرداد۱۴۰۵ در دفتر غرب استانداری مازندران اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح سالم‌سازی دریا در شهرهای ساحلی همه ساله با حجم بالای مسافر مواجه است، نیازمند رویکردی ترکیبی از فناوری، مشارکت مردمی، فرهنگ‌سازی و زیرساخت‌ها هستیم.

مسئول امور فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی غرب مازندران افزود: برای داشتن یک منطقه آرام، نیاز به ساحل هوشمند و ساحل آرام داریم که نقش بسیار مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.

او تصریح کرد: در حوزه خانواده‌ها می‌توان غرفه‌های فروش محصولات فرهنگی و بازی‌های ساحلی را ایجاد کرد تا افراد از طریق فروش محصولات، شرایط مناسبی برای زندگی داشته باشند.

سعیدزاده با اشاره به ظرفیت‌های حوزه ورزش و جوانان گفت: می‌توان برنامه‌هایی همچون والیبال و فوتبال ساحلی را با نظارت مربیان رسمی برگزار کرد.

مسئول امور فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی غرب مازندران ادامه داد: برگزاری کتابخانه‌های ساحلی روباز و کافه کتاب از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند در سواحل اجرا شود.

او خاطرنشان کرد: در بخش فناوری و نظارت هوشمند نیز ایده‌هایی وجود دارد که در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول امور فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی غرب مازندران یادآور شد: استفاده از پهپادهای ناجی و ناظر، نورپردازی هوشمند با نصب چراغ‌های بلند مجهز به سنسور صدا و همچنین استقرار دوربین‌ها در ساحل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ایجاد ساحل هوشمند و فراهم‌سازی محیطی آرام برای خانواده‌ها مؤثر باشد.

سعیدزاده گفت: با همراهی مردم در کنار مسئولان و بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات، می‌توان برنامه‌هایی آرام‌بخش، شاد و مفرح را در کنار برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای ساحلی اجرا کرد.

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