مردم ناظران اصلی نظام اداری هستند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسافر که روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران و در جمع مدیرکل، معاونان و روسای ادارات شهرستان‌ها حضور یافت، با اشاره به راه‌اندازی سامانه «فواد» (مرکز فوریت‌های اداری) از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد:این سامانه با هدف ارتقای سطح رضایتمندی عمومی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شده و بستر مؤثری برای مشارکت مستقیم مردم در شناسایی و گزارش موانع اداری است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به بازرسی‌های میدانی صورت‌گرفته از ادارات میراث‌فرهنگی در۲۱ شهرستان استان مازندران، نظارت را ابزاری حیاتی برای اصلاح فرآیندها، کنترل و بازدارندگی از تخلفات دانست و افزود: تیم‌های بازرسی این دفتر با نگاهی دقیق، عملکرد ادارات تابعه را مورد ارزیابی قرار داده‌اند و انتظار می‌رود تمامی مدیران شهرستانی نسبت به اجرای الزامات این سامانه، جدیت و اراده لازم را داشته باشند.

او موضوع گزارش‌های مردمی را «حق‌الناس» خواند و تصریح کرد: ضروری است مردم بتوانند چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام اداری را به‌آسانی از طریق سامانه ۱۲۸ منعکس کنند؛ در همین راستا، پاسخگویی و رفع موانع بر اساس شاخص‌های هشت‌گانه ابلاغی، اولویت اصلی ما در تمامی ادارات و نمایندگی‌هاست.

مسافر در پایان این نشست، ضمن تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط و مقررات حاکم بر حوزه‌های مأموریتی وزارتخانه، خاطرنشان کرد: پایبندی به اصول اخلاق اداری و حقوق شهروندی، لازمه اصلی تحقق اهداف کلان وزارت میراث‌فرهنگی , گردشگری و صنایع‌دستی است.

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