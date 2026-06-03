به گزارش خبرنگار میراث آریا، در متن پیام مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران ه مناسبت سی‌وششمین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) چنین آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهاردهم خردادماه، سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیشه‌ها و آرمان‌های والای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی است؛ رهبری که با احیای هویت دینی و ملی، عزت، استقلال و خودباوری را به ملت ایران بازگرداند و مسیر تعالی فرهنگی و معنوی جامعه را هموار ساخت.

امام خمینی(ره) با تأکید بر فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی، حفظ هویت تاریخی، صیانت از ارزش‌های معنوی و پاسداری از سرمایه‌های فرهنگی کشور را ضرورتی انکارناپذیر می‌دانستند. این نگاه عمیق و آینده‌نگر، امروز نیز چراغ راه همه تلاش‌ها در مسیر حفظ و معرفی میراث گرانسنگ ایران اسلامی است.

میراث‌فرهنگی، به‌عنوان حافظه تاریخی ملت‌ها، نقش مهمی در انتقال ارزش‌ها، باورها و دستاوردهای نسل‌های گذشته به آیندگان دارد و پاسداری از آن، در حقیقت پاسداری از هویت، اصالت و استقلال فرهنگی کشور است؛ همان آرمانی که امام راحل همواره بر آن تأکید داشتند.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، بر تداوم تلاش‌ها در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و حمایت از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تأکید کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیق خدمتگزاران این عرصه را در پاسداری از هویت و تمدن ایران اسلامی مسئلت دارم.

حسین ایزدی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران»

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