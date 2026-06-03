مرحله اول عملیات نورپردازی بافت تاریخی شهر نطنز پایان یافت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاجر شریفی روز سهشنبه ۱۳ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده توسط اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز و با همکاری هیئت امناء مسجد جامع تاریخی نطنز، قسمتی از بافت تاریخی باغ شهر نطنز در مجاورت مسجد جامع تاریخی این شهر نورپردازی شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: این عملیات نورپردازی، مرحله اول عملیات نورپردازی بافت تاریخی شهر نطنز بود که امید میرود با همکاری دیگر نهادهای مرتبط، تمامی بافت تاریخی باغ شهر تاریخی نطنز نورپردازی شود.
شریفی افزود: این عملیات نورپردازی باهدف آمادهسازی فضاهای شهری در بافت تاریخی باغ شهر نطنز بهمنظور گردشگری شبانه و حضور گردشگران در شب و در بافت تاریخی زیبای باغ شهر نطنز انجام شد.
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