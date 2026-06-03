پته کرمان در آمریکا افتخار آفرید/ دیپلم افتخار جشنواره آمریکا برای مستند «پته، میراث ناملموس»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مستند «پته، میراث ناملموس» به تهیهکنندگی محمدمهدی ملکقاسمی و کارگردانی اعظم رمضانپور، در بیستوسومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کانال باستانشناسی آمریکا موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش بهترین روایتگری شد و نام هنر اصیل پتهدوزی کرمان را در یکی از معتبرترین رویدادهای تخصصی حوزه میراثفرهنگی جهان مطرح کرد.
جشنواره بینالمللی فیلم کانال باستانشناسی آمریکا از مهمترین رویدادهای جهانی در حوزه میراثفرهنگی، باستانشناسی و فرهنگهای بومی به شمار میرود که هرساله با حضور فیلمسازان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف برگزار میشود، بیستوسومین دوره این جشنواره از ۱۳ تا ۱۷ مه ۲۰۲۶(۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر یوجین ایالت اورگن آمریکا برگزار شد.
مستند «پته، میراث ناملموس» که در مرکز صداوسیما یزد تولید شده است، با تمرکز بر هنر پتهدوزی، یکی از شاخصترین و شناختهشدهترین صنایعدستی استان کرمان، به روایت تاریخ، هویت، زیباییشناسی و کارکردهای فرهنگی این هنر ارزشمند میپردازد، هنری که طی نسلها در بستر فرهنگ کرمان شکل گرفته و امروز به یکی از مهمترین نمادهای هویتی و فرهنگی این استان تبدیل شده است.
این مستند با بهرهگیری از گفتوگو با هنرمندان، پژوهشگران و کارشناسان صنایعدستی کرمان، ضمن معرفی ظرافتها و تکنیکهای منحصربهفرد پتهدوزی، نقش این هنر را در حفظ هویت فرهنگی، انتقال دانش بومی و پایداری سنتهای هنری منطقه تبیین میکند.
در بخشهای مختلف این اثر، علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری کرمان، چالشهای پیش روی هنرمندان پتهدوز و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، حفظ مهارتهای سنتی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده مورد توجه قرار گرفته است.
موفقیت این مستند در یک رویداد معتبر بینالمللی، نشاندهنده جایگاه برجسته کرمان بهعنوان یکی از کانونهای مهم میراثفرهنگی و صنایعدستی ایران است، استانی که با برخورداری از میراثی غنی و هنرمندانی خلاق، نقش مهمی در معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در عرصههای جهانی ایفا میکند.
کسب این جایزه همچنین فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر پته کرمان در سطح بینالمللی و جلب توجه مخاطبان جهانی به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری این استان به شمار میرود.
مستند «پته، میراث ناملموس» بر اساس ایدهای از محمدمهدی ملکقاسمی تولید شده و هادی خدیو بهعنوان مدیر تصویربرداری و محمود رضاییآهوانی بهعنوان تدوینگر در تولید این اثر همکاری داشتهاند.
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