بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵، در نشست هماندیشی با اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان بر ظرفیتهای کمنظیر این کلانشهر در حوزههای فرهنگی، تاریخی و گردشگری، تأکید کرد و گفت: اصفهان باید با تکیهبر این داراییهای ارزشمند، در مسیر توسعه همهجانبه و ارتقای کیفیت زندگی شهری گام بردارد.
معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه اصفهان از زیرساختها و ظرفیتهای انسانی لازم برای توسعه یک «زیست شبانه» ایمن، پویا و خانواده محور برخوردار است، ادامه داد: این طرح نهتنها به ارتقای نشاط اجتماعی کمک میکند، بلکه موتور محرکی برای رونق فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارهای محلی خواهد بود.
آبیان حضور گسترده و مسئولانه شهروندان در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را عاملی تعیینکننده در افزایش پویایی شهر دانست و افزود: حضور حماسی مردم در رویدادها و برنامههای عمومی، علاوه برافزایش ضریب امنیت عمومی، بستری پایدار برای تقویت زیست شبانه و توسعه متوازن شهر فراهم میکند.
او با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مجموعهای از رویدادهای متنوع در ماههای آینده، تصریح کرد: اصفهان با تکیهبر پیشینه غنی خود، توانایی لازم برای میزبانی از رویدادهای تأثیرگذار در سطح ملی و بینالمللی را دارد. دستیابی به این جایگاه، نیازمند همافزایی دستگاههای مدیریت شهری و مشارکت فعالانه شهروندان است.
معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: این سلسله رویدادها باهدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی اصفهان و تقویت برند جهانی این شهر طراحیشده و در دستور کار قرارگرفته است.
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