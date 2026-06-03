به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سامد یک مسیر ارتباطی کامل و بدون هزینه است که مردم از طریق آن به‌صورت مستقیم با مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در ارتباط هستند.

در همین راستا ساعت ۹ تا ۱۱ امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ حیدر صادقی از طریق سامد به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه با مردم چهارمحال و بختیاری گفت‌وگو کرد.

در این ارتباط مردم و متقاضیان از طریق سامد با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تماس گرفتند و پرسش‌ها، پیشنهادها، نظرها و نقدهای خود را مطرح کردند.

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