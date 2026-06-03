تاکید بر جذب گردشگران خارجی، توسعه گردشگری سلامت و تقویت تعاملات تجاری با ترکمنستان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با فرماندار و مسئولان شهرستان قوچان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی منطقه تاکید کرد.

همچنین مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از بخش مرزی باجگیران و زیرساخت‌های آن، با اشاره به ظرفیت‌های فراوان و مغفول‌مانده گردشگری این شهرستان (از جمله دره شمخال و تنوع زیستی منطقه)، گفت: به‌منظور تولید محتوای حرفه‌ای و معرفی جاذبه‌های بکر قوچان در سطح ملی و بین‌المللی، باید اعتبار ویژه‌ای تخصیص یابد تا مسیر رونق صنعت گردشگری داخلی و خارجی بیش از پیش هموار شود.

او با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تعاملات مرزی، تصریح کرد: تقویت ارتباطات و تسهیل حضور گردشگران کشور ترکمنستان، نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی و همکاری با وزارت امور خارجه است که این امر می‌تواند رونق اقتصادی قابل‌توجهی را برای منطقه قوچان و استان خراسان رضوی به ارمغان آورد.

در سفر مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه محمد رکنی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و رسول فرزادفر فرماندار قوچان، مهدی پروانه رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قوچان و ضیائیان بخشدار باجگیران با حضور در بخش مرزی باجگیران، از بازارچه مرزی، گمرک و زیرساخت‌های گردشگری این منطقه بازدید کردند.

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