به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بررسی کارشناسان این اداره، عملیات مرمت بخش‌های آسیب‌دیده خانه تاریخی بروجردی با اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: اصلاح کاه‌گل بام کلاه‌فرنگی، گچ‌کاری بدنه‌ها و ایوان‌ها، اصلاح و مرمت زیرزمین و مرمت حیاط سوم خانه از مهم‌ترین اقدامات مرمتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالله‌زاده خانه تاریخی بروجردی را یکی از زیباترین خانه‌های تاریخی و در زمره منحصربه‌فردترین آثار معماری ایران دانست و افزود: در سالیان گذشته هم به‌صورت متناوب خانه تاریخی بروجردی و هر دو بادگیر این خانه مرمت‌شده و هر ساله مرمت این اثر ارزشمند تاریخی در دستور کار این اداره قرار دارد.

او اظهار امیدواری کرد که خانه تاریخی بروجردی به‌عنوان نماد خانه‌های تاریخی ایران که شهرت جهانی هم دارد، در آینده نزدیک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

خانه تاریخی بروجردی ۱۳ خردادماه سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۸۸۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

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