به گزارش میراث آریا، سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین، همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر اظهار کرد: محیط‌بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان موفق شدند تصاویر بسیار ارزشمند و کمیابی از پرواز یک کَرکَس مصری در زیستگاه‌های طبیعی قزوین ثبت کنند.

او افزود: مشاهده این پرنده ارزشمند، خبری امیدبخش برای دوستداران محیط زیست و حیات وحش است چرا که کَرکَس مصری از گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود و نقش مهمی در حفظ سلامت و پاکسازی اکوسیستم‌های طبیعی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به اهمیت این مشاهده میدانی تصریح کرد: ثبت حضور این گونه در آسمان استان، نشان‌دهنده امنیت نسبی زیستگاه‌ها و ظرفیت مناسب مناطق طبیعی قزوین برای میزبانی از گونه‌های ارزشمند حیات وحش است.

هاشمی ادامه داد: کَرکَس مصری به دلیل وضعیت حفاظتی خاص خود تحت حمایت و نظارت‌های ملی و بین‌المللی قرار دارد و مشاهده آن در تقارن با روز جهانی پرندگان مهاجر، پیام مثبتی برای جامعه محیط زیستی کشور به همراه دارد.

او با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی گفت: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش تنها با اقدامات سازمانی محقق نمی‌شود و همراهی جوامع محلی، دامداران، طبیعت‌گردان و دوستداران محیط زیست در صیانت از زیستگاه‌ها و گزارش مشاهدات می‌تواند نقش مؤثری در حفظ این گونه‌های نادر داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرندگان شکاری و مهاجر و ترویج فرهنگ همزیستی با حیات وحش، از مهم‌ترین راهکارهای حفاظت پایدار از گونه‌های در معرض تهدید است.

هاشمی در پایان تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از میراث طبیعی نسل‌های آینده است و با تقویت فرهنگ مشارکت عمومی می‌توان زمینه صیانت مؤثرتر از گونه‌های ارزشمند و زیستگاه‌های طبیعی استان را فراهم کرد.

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