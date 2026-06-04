به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن میرزایی، روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت، از دفتر نمایندگی این ادارهکل بازدید و با معاون اجرایی فرودگاه دیدار و گفتوگو کرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با اشاره به نقش راهبردی فرودگاهها در توسعه گردشگری اظهار کرد: فرودگاهها نخستین نقطه مواجهه گردشگران با مقاصد گردشگری هستند، بنابراین تقویت حضور و فعالیتهای اطلاعرسانی میراث فرهنگی در این فضا میتواند تصویر روشنتری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری گیلان در ذهن گردشگران ایجاد کند.
او در ادامه افزود: گیلان سرزمینی سرشار از میراث کهن، طبیعت کمنظیر و صنایعدستی ارزشمند است و باید از تمامی ظرفیتها برای معرفی شایسته این داشتههای گرانبها بهره گرفت. استقرار و فعالسازی دفتر نمایندگی میراث فرهنگی در فرودگاه، فرصتی مهم برای هدایت گردشگران و معرفی جاذبههای استان محسوب میشود.
میرزایی همچنین گسترش همکاریهای مشترک میان مجموعه فرودگاهی و میراث فرهنگی را ضروری دانست و گفت: با همافزایی میان این دو مجموعه میتوان خدمات اطلاعرسانی، راهنمایی گردشگران، معرفی صنایعدستی و ظرفیتهای فرهنگی استان را تقویت کرد تا هر گردشگر، گیلان را نهتنها مقصدی برای سفر، بلکه تجربهای ماندگار از فرهنگ و تاریخ ایران بداند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان آمادگی دارد با برنامهریزی مشترک، بسترهای مناسبتری برای معرفی جاذبههای استان و ارتقای تجربه سفر گردشگران فراهم کند.
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