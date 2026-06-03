به گزارش رخبرنگار میراث آریا، سعید دارابی اظهار کرد: در راستای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان و ایجاد بستر مناسب برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی، غرفه صنایع‌دستی با همکاری اداره آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرستان در محل تجمعات شبانه و میدان معلم کمیجان برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کمیجان افزود: این غرفه با هدف ترویج فرهنگ هنرهای سنتی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان محلی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای فعالان حوزه صنایع‌دستی و همچنین آشنایی شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های ارزشمند این حوزه راه‌اندازی شده است.

او با اشاره به استقبال شهروندان از این برنامه گفت: حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در فضاهای عمومی و تجمعات شبانه فرصت مناسبی برای معرفی هنرهای اصیل و بومی منطقه فراهم کرده و موجب شده است تا هنرمندان بتوانند آثار خود را بدون واسطه در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهند.

انتهای پیام/