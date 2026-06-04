به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی به همراه تیم اجرایی نمایشگاه صنایعدستی استان و جمعی از عوامل رسانهای، صبح امروز پنجشنبه با هدف برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در شهرهای کوت و الصویره استان واسط عراق عازم این کشور شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با اشاره به اهمیت توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی با کشور عراق اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت عید سعید غدیر خم و به مدت سه روز برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیها، ظرفیتها و تولیدات هنرمندان صنایعدستی استان ایلام در بازارهای هدف خارجی خواهد بود.
شریفی افزود: در این نمایشگاه، صنعتگران و هنرمندان استان در رشتههای مختلف صنایعدستی، آثار و محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی و علاقهمندان به هنرهای سنتی قرار میدهند و زمینه مناسبی برای معرفی هنر اصیل ایلام و توسعه بازار فروش محصولات فراهم خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با تأکید بر نقش نمایشگاههای برونمرزی در توسعه صنایعدستی گفت: حضور مستمر در رویدادهای بینالمللی و منطقهای یکی از سیاستهای مهم این ادارهکل در راستای حمایت از هنرمندان، توسعه صادرات صنایعدستی و تقویت دیپلماسی فرهنگی است.
او خاطرنشان کرد: استان ایلام به واسطه همجواری با کشور عراق و اشتراکات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی میان دو ملت، از ظرفیت کمنظیری برای گسترش همکاریهای فرهنگی و اقتصادی برخوردار است و برگزاری اینگونه نمایشگاهها میتواند نقش مؤثری در توسعه روابط دو استان و معرفی ظرفیتهای فرهنگی ایلام ایفا کند.
شریفی همچنین با اشاره به موفقیتهای اخیر استان در حوزه صنایعدستی تصریح کرد: این نمایشگاه در ادامه برنامههای توسعه بازارهای هدف خارجی برگزار میشود و حضور مستمر هنرمندان ایلامی در رویدادهای کشور عراق، دستاوردهای ارزشمندی در معرفی صنایعدستی استان و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای صنعتگران به همراه داشته است.
او ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه ضمن معرفی هرچه بیشتر هنر و فرهنگ استان ایلام، زمینه توسعه همکاریهای مشترک، افزایش مبادلات فرهنگی و رونق بازار صنایعدستی استان را فراهم کند.
در این سفر، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، تیم اجرایی نمایشگاه و جمعی از عوامل رسانهای حضور دارند و برنامههای مختلفی برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان و پوشش رسانهای این رویداد فرهنگی در کشور عراق پیشبینی شده است.
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