به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج که با همراهی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان انجام شد، اظهار کرد: مجموعه تاریخی خسروآباد بهعنوان یکی از بناهای شاخص و ارزشمند استان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت، مرمت و نگهداری اصولی است و در این مسیر رعایت کامل ضوابط تخصصی و اجرای مرمتهای علمی و دقیق ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختها و بناهای تاریخی و فرهنگی استان در دوران جنگ آمریکایی- صهیونی، بر اهمیت صیانت و حفاظت مستمر از میراثفرهنگی تاکید کرد و افزود: حفظ و نگهداری آثار تاریخی تنها به معنای حفاظت از یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاسداری از هویت ملی، حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی کشور است.
او عنوان کرد: هرگونه آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی خسارتی جبرانناپذیر برای فرهنگ و تاریخ کشور خواهد بود و از این رو حفاظت از این سرمایههای ارزشمند باید همواره در اولویت برنامههای دستگاههای متولی قرار گیرد.
حجتالاسلام پورذهبی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند مرمت و احیای مجموعه تاریخی خسروآباد یادآور شد: حفاظت و احیای بناهای تاریخی استان نیازمند همافزایی، همکاری بینبخشی و استمرار حمایتها است و همه دستگاهها باید در این مسیر نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
او کاخموزه خسروآباد سنندج را یکی از نمونههای برجسته معماری تاریخی در غرب کشور دانست و گفت: این مجموعه تاریخی علاوه بر ارزشهای فرهنگی و معماری، از ظرفیت قابل توجهی برای معرفی تاریخ و هویت کردستان برخوردار است.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین از عمارت تاریخی مشیردیوان سنندج بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این بنای تاریخی و اقدامات انجام شده برای حفاظت و مرمت آن قرار گرفت.
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