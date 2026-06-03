۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱

نماینده ولی‌فقیه در کردستان:

خسروآباد از ارزشمندترین بناهای تاریخی غرب کشور است/ ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی/ آسیب به آثار تاریخی خسارتی جبران‌ناپذیر است

خسروآباد از ارزشمندترین بناهای تاریخی غرب کشور است/ ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی/ آسیب به آثار تاریخی خسارتی جبران‌ناپذیر است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تاکید بر ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی و تسریع در روند مرمت مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج گفت: این مجموعه از ارزشمندترین بناهای تاریخی غرب کشور است و هرگونه آسیب به آثار تاریخی خسارتی جبران‌ناپذیر برای فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج که با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان انجام شد، اظهار کرد: مجموعه تاریخی خسروآباد به‌عنوان یکی از بناهای شاخص و ارزشمند استان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت، مرمت و نگهداری اصولی است و در این مسیر رعایت کامل ضوابط تخصصی و اجرای مرمت‌های علمی و دقیق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی استان در دوران جنگ آمریکایی- صهیونی، بر اهمیت صیانت و حفاظت مستمر از میراث‌فرهنگی تاکید کرد و افزود: حفظ و نگهداری آثار تاریخی تنها به معنای حفاظت از یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاسداری از هویت ملی، حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی کشور است.

او عنوان کرد: هرگونه آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی خسارتی جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و تاریخ کشور خواهد بود و از این رو حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند باید همواره در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند مرمت و احیای مجموعه تاریخی خسروآباد یادآور شد: حفاظت و احیای بناهای تاریخی استان نیازمند هم‌افزایی، همکاری بین‌بخشی و استمرار حمایت‌ها است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

او کاخ‌موزه خسروآباد سنندج را یکی از نمونه‌های برجسته معماری تاریخی در غرب کشور دانست و گفت: این مجموعه تاریخی علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و معماری، از ظرفیت قابل توجهی برای معرفی تاریخ و هویت کردستان برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین از عمارت تاریخی مشیردیوان سنندج بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این بنای تاریخی و اقدامات انجام شده برای حفاظت و مرمت آن قرار گرفت.

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کد خبر 1405031301047
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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