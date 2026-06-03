به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه به همراه قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه از ظرفیت‌های گردشگری دریاچه ارومیه بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این بازدید با بیان اینکه دریاچه ارومیه تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های جهانی، قلب تپنده گردشگری در شمال غرب کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: با بازگشت حیات به آن، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و ... فراهم شده است.

مرتضی صفری افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، با نگاهی راهبردی به‌دنبال بهره‌برداری مسئولانه از این سرمایه عظیم است تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سواحل و جزایر، ضمن رعایت تمامی ملاحظات زیست‌محیطی، تجربه‌ای متمایز و ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزند و دریاچه را به یکی از قطب‌های اصلی جذب گردشگر در منطقه تبدیل کنیم.

او گفت: جزایر و روستاهای تاریخی حاشیه آن، پتانسیل بالایی برای تعریف مسیرهای جدید گردشگری ایجاد کرده است که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی جوامع محلی شود، رویکرد ما این است که با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های اقامتی و تفریحات آبیِ سازگار با طبیعت، الگویی از گردشگری پایدار را در حاشیه این دریاچه پیاده‌سازی کنیم تا علاوه بر حفاظت از این موهبت الهی، از تمام ظرفیت‌های آن برای شناساندن فرهنگ غنی آذربایجان غربی به جهانیان بهره ببریم.

فرماندار ارومیه نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت دریاچه ارومیه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی منطقه، بر لزوم بهره‌برداری اصولی از توانمندی‌های گردشگری این پهنه طبیعی در راستای توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش نشاط اجتماعی تأکید کرد.

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