۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مینودشت خبر داد:

ظرفیت مراکز اقامتی مینودشت ۲.۵ برابر می‌شود

ظرفیت مراکز اقامتی مینودشت ۲.۵ برابر می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مینودشت در شرق گلستان گفت: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و راه‌اندازی مراکز جدید اقامتی، ظرفیت پذیرش و اقامت گردشگران در این شهرستان از یک هزار نفر به ۲۵۰۰ نفر در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا پورمهدی روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان گفت: در حال حاضر ۵۰ خانه‌مسافر، ۲۰ واحد بوم‌گردی، ۲ مجتمع گردشگری و یک هتل در مینودشت فعال است که مجموع ظرفیت اقامتی آن‌ها به حدود هزار نفر در شبانه‌روز می‌رسد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مینودشت افزود: با تکمیل پروژه‌های در دست احداث و راه‌اندازی مراکز جدید اقامتی، ظرفیت اقامت گردشگران در این شهرستان به ۲۵۰۰ نفر در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا بیان کرد: هم‌اکنون ساخت دو هتل و دو مهمان‌پذیر در مراحل پایانی تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

پورمهدی ادامه داد: همچنین تاکنون ۵۰ موافقت اصولی برای احداث و راه‌اندازی واحدهای اقامتی، بوم‌گردی، خانه‌مسافر، مجتمع‌های گردشگری و پذیرایی در شهرستان صادر شده است که بخشی از آن‌ها در انتظار دریافت تسهیلات و طی مراحل لازم برای اخذ پروانه بهره‌برداری هستند.

او با تأکید بر نقش توسعه زیرساخت‌های گردشگری در رونق اقتصادی منطقه گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و درآمد پایدار برای فعالان این حوزه و جوانان شهرستان را فراهم خواهد کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مینودشت با اشاره به استقبال مسافران از این شهرستان افزود: تنها در تعطیلات نوروز امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر گردشگر و مسافر از مراکز اقامتی مینودشت استفاده کردند که نشان‌دهنده جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق گلستان است.

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کد خبر 1405031601165
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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