به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا پورمهدی روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان گفت: در حال حاضر ۵۰ خانه‌مسافر، ۲۰ واحد بوم‌گردی، ۲ مجتمع گردشگری و یک هتل در مینودشت فعال است که مجموع ظرفیت اقامتی آن‌ها به حدود هزار نفر در شبانه‌روز می‌رسد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مینودشت افزود: با تکمیل پروژه‌های در دست احداث و راه‌اندازی مراکز جدید اقامتی، ظرفیت اقامت گردشگران در این شهرستان به ۲۵۰۰ نفر در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا بیان کرد: هم‌اکنون ساخت دو هتل و دو مهمان‌پذیر در مراحل پایانی تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

پورمهدی ادامه داد: همچنین تاکنون ۵۰ موافقت اصولی برای احداث و راه‌اندازی واحدهای اقامتی، بوم‌گردی، خانه‌مسافر، مجتمع‌های گردشگری و پذیرایی در شهرستان صادر شده است که بخشی از آن‌ها در انتظار دریافت تسهیلات و طی مراحل لازم برای اخذ پروانه بهره‌برداری هستند.

او با تأکید بر نقش توسعه زیرساخت‌های گردشگری در رونق اقتصادی منطقه گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و درآمد پایدار برای فعالان این حوزه و جوانان شهرستان را فراهم خواهد کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مینودشت با اشاره به استقبال مسافران از این شهرستان افزود: تنها در تعطیلات نوروز امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر گردشگر و مسافر از مراکز اقامتی مینودشت استفاده کردند که نشان‌دهنده جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق گلستان است.

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