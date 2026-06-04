۵مسیر دسترسی به برخط ساحلی رامسر برای پیشگیری از حوادث احتمالی مسدود شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوطالب فلی‌پناه صبح روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵، در حاشیه بازدید از سواحل که با حضور بخشدار بخش مرکزی رامسر و کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، انجام شد از مسدود شدن ۵ نقطه از مسیرهای ورودی به برخط ساحلی در پلاژ دلگشا، ایستگاه تفریحات ساحلی عشورنژاد، پلاژ خودمونی و برخی نقاط دیگر، خبر. اد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر و دبیر ستاد ساماندهی سواحل دریا با اعلام این خبر اظهار کرد: این ۵ نقطه حساس ورودی به برخط ساحل به منظور جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی دریایی بسته شد.

او افزود: این اقدام در راستای افزایش ضریب ایمنی سواحل و صیانت از جان شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران ساحلی انجام شده است.

علی‌پناه همچنین تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرایطی ایمن و مناسب برای استفاده از سواحل دریای شهرستان رامسر فراهم شود.

دبیر ستاد ساماندهی سواحل دریا شهرستان رامسر همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، پلاژداران و ایستگاه‌داران تفریحات دریایی و ساحلی را در تحقق این هدف ضروری دانست و بر تداوم اقدامات نظارتی و ایمنی در سواحل شهرستان تأکید کرد.

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