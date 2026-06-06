پنج شب روایت هنر، تاریخ و هویت میبد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، به مناسبت هفته صنایعدستی در برنامه رادیویی آوای سرافرازی، روند تولید و روایتهای شنیدنی هنرهای ماندگار میبد ازجمله زیلو بافی، موتابی، سفال و سرامیک ثبت و ضبط شده و در قالب ویژهبرنامهای رادیویی در این هفته، تقدیم شنوندگان شود.
برنامه آوای سرافرازی تلاشی است برای بازتاب صدای هنر، هویت و فرهنگ کهن میبد، شهری که هر کوچهاش روایتگر هنر دستان مردمانش است، این برنامه طی پنج شب برگزار خواهد شد و هر شب از این برنامه به یکی از جلوههای فرهنگی و صنایعدستی میبد اختصاص دارد و رادیو میبد در هر شب میزبان اساتید و کارشناسان این حوزهها خواهد بود.
در شب نخست، امشب ۱۶ خردادماه با حضور سید عبدالعظیم پویا، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس مسائل میراث فرهنگی، به پیشینه تاریخی میبد و معرفی آثار ملموس و ناملموس این شهر پرداخته میشود.
شبهای بعد به هنر سفال و سرامیک، هنر کهن موتابی بفروئیه میبد، کاربافی و هنر اصیل و جهانی زیلو اختصاص دارد.
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