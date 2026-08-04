به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از موکب ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و غرفههای صنایعدستی مستقر در شهرستان قروه، اظهار کرد: اربعین حسینی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی جهان اسلام است و حضور زائران، فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، تمدن، جاذبههای گردشگری و هنرهای بومی استان کردستان به شمار میرود.
نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: خدماترسانی به زائران در کنار معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و گردشگری استان و عرضه صنایعدستی، اقدامی ارزشمند در راستای معرفی هویت فرهنگی و ظرفیتهای متنوع کردستان است و تصویری شایسته از فرهنگ، مهماننوازی و توانمندیهای مردم این استان به زائران ارائه میکند.
او با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی استان، عنوان کرد: کردستان با هنرهایی همچون جاجیمبافی، ارغوانبافی، گلیمبافی، کلاش و دیگر رشتههای صنایعدستی شناخته میشود و معرفی این آثار در مسیر تردد زائران، زمینه آشنایی هرچه بیشتر آنان با هویت و فرهنگ غنی این استان را فراهم میکند.
حجتالاسلام پورذهبی هنرمندان صنایعدستی را از سرمایههای ارزشمند فرهنگی کشور دانست و یادآور شد: حمایت از هنرمندان و فراهم کردن بستر عرضه محصولات آنان، علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، به رونق اقتصاد هنر، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری فرهنگی نیز کمک خواهد کرد.
حجتالاسلام پورذهبی با قدردانی از تلاش عوامل موکب ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در خدمترسانی به زائران اربعین، بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیت این رویداد بزرگ برای معرفی توانمندیهای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، گامی مهم در شناساندن ظرفیتهای کردستان به زائران و تقویت جایگاه استان در حوزه گردشگری فرهنگی است.
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