به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مسیرهای استان کردستان، غرفههای صنایعدستی با هدف معرفی هنرهای سنتی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان استان راهاندازی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: این غرفهها در شهرستانهای مختلف استان و در کنار موکبهای پذیرایی و خدماترسان به زائران برپا شده و میزبان عرضه آثار هنرمندان کردستانی در رشتههای متنوع صنایعدستی است.
او عنوان کرد: برپایی این غرفهها با بهرهگیری از ظرفیت حضور گسترده زائران اربعین، زمینه آشنایی مسافران با هنرهای بومی کردستان و توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی را فراهم کرده است.
طالبنیا با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی یادآور شد: استفاده از ظرفیت رویدادهای فرهنگی و مذهبی مانند اربعین، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان استان و رونق اقتصادی این حوزه است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: عرضه مستقیم محصولات صنایعدستی علاوه بر کمک به افزایش درآمد فعالان این بخش، نقش مهمی در حفظ و ترویج هنرهای سنتی و معرفی هویت فرهنگی کردستان دارد.
او اظهار کرد: برپایی این غرفهها در ایام اربعین، گامی در راستای پیوند ظرفیتهای گردشگری مذهبی با صنایعدستی استان و استفاده از فرصت حضور زائران برای معرفی داشتههای فرهنگی و هنری کردستان است.
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