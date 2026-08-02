به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان و موکب تخصصی این ادارهکل اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای گردشگری استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی بهکار گرفته شده و تمهیدات لازم برای اسکان و رفاه زائران در استان اندیشیده شده است.
معاون گردشگری کردستان افزود: موکب تخصصی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در مسیر منتهی به مرز باشماق برپا شده و راهنمایان محلی در آن ضمن راهنمایی و اطلاعرسانی به زائران، ظرفیتهای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایعدستی استان را معرفی میکنند.
او عنوان کرد: در این موکب علاوه بر پذیرایی از زائران، حدود ۱۰ هزار قلم اقلام تبلیغاتی و معرفی جاذبههای گردشگری استان توزیع میشود تا زائران در کنار بهرهمندی از خدمات، با ظرفیتهای گردشگری کردستان نیز آشنا شوند.
وطندوست با اشاره به آمادگی کامل مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری استان یادآور شد: هتلها، مهمانپذیرها، خانهمسافرها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای خدماتی بینراهی و دفاتر خدمات مسافرتی واقع در مسیر تردد زائران برای پذیرش و اسکان آنان در حالت آمادهباش قرار دارند.
معاون گردشگری کردستان با بیان اینکه بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان بهصورت مستمر انجام میشود، بیان کرد: این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی و افزایش رضایتمندی زائران و با همکاری اعضای ستاد اربعین دنبال میشود.
او اظهار کرد: خوشبختانه مشکلی در زمینه اسکان و پذیرایی از زائران در سطح استان و بهویژه مرز باشماق وجود نداشته است و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مردم مهماننواز کردستان، خدمات شایستهای به زائران اربعین در مسیر رفت و بازگشت ارائه شود.
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