ارائه خدمات خودرویی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در محورهای مواصلاتی کردستان به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا اظهار کرد: با افزایش تردد زائران اربعین از مسیرهای ارتباطی استان به سمت مرز بینالمللی باشماق، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات امداد خودرویی به زائران در محورهای مواصلاتی کردستان پیشبینی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: در این راستا، ناوگان امدادی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مسیرهای اصلی استان مستقر شده و در صورت بروز نقص فنی یا سایر مشکلات خودرویی، خدمات امدادی لازم را در کوتاهترین زمان ممکن به زائران ارائه خواهد کرد.
او عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، خدمات امدادی تا شعاع ۱۰ کیلومتر بهصورت رایگان ارائه میشود و زائران میتوانند از طریق شماره سراسری ۱۴۲۳ یا شماره ۰۹۱۸۳۷۸۰۵۵۲ درخواست امداد کنند.
طالبنیا با اشاره به ارائه تخفیف ویژه در خدمات امداد خودرویی ویژه ایام اربعین یادآور شد: این طرح با هدف افزایش ایمنی سفر، کاهش دغدغه زائران و ارائه خدمات مطلوب در مسیر تردد آنان اجرا شده و تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.
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