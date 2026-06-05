به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظری‌ ارشد با اشاره به همزیستی ادیان در همدان طی قرن‌های گذشته، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در تور پیاده‌روی فرهنگی از آثار و بناهای تاریخی و مذهبی ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام در شهر همدان بازدید کردند.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه ادامه داد: از جمله بناهایی که در این برنامه مورد بازدید قرار گرفت، بناهای بقعه‌ استر و مردخای، مقبره حجی پیامبر در مسجد پیغمبر، راسته‌بازار یهودیان همدان، مسجد جامع، امام‌زاده عبدالله، گنبد علویان و مجموعه‌ میراث‌جهانی هگمتانه و کلیساهای گریگوری استپان و مریم مقدس بود.

او با بیان اینکه همدان یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران در گستردگی مراکز مذهبی و فرهنگی است، افزود: این شهر همواره به عنوان یکی از قطب‌های زیارتی و مذهبی در غرب ایران شناخته می‌شده و هر ساله پذیرای گردشگران مذهبی است.

نظری ارشد در پایان با اشاره به ضرورت برگزاری تورهای گردشگری ادیان به منظور معرفی بیشتر داشته‌های همدان، بیان کرد: برنامه فوق با همت معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اداره‌کل اوقاف همدان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه برگزار و با استقبال علاقمندان مواجه شد.

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