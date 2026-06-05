۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰

برگزاری تور پیاده‌روی گردشگردی ادیان در هگمتانه

برگزاری تور پیاده‌روی گردشگردی ادیان در هگمتانه

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه از برگزاری تور پیاده‌روی گردشگری ادیان به ‌مناسبت بزرگداشت عید سعید غدیر خبر داد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظری‌ ارشد با اشاره به همزیستی ادیان در همدان طی قرن‌های گذشته، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در تور پیاده‌روی فرهنگی از آثار و بناهای تاریخی و مذهبی ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام در شهر همدان بازدید کردند.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه ادامه داد: از جمله بناهایی که در این برنامه مورد بازدید قرار گرفت، بناهای بقعه‌ استر و مردخای، مقبره حجی پیامبر در مسجد پیغمبر، راسته‌بازار یهودیان همدان، مسجد جامع، امام‌زاده عبدالله، گنبد علویان و مجموعه‌ میراث‌جهانی هگمتانه و کلیساهای گریگوری استپان و مریم مقدس بود.

او با بیان اینکه همدان یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران در گستردگی مراکز مذهبی و فرهنگی است، افزود: این شهر همواره به عنوان یکی از قطب‌های زیارتی و مذهبی در غرب ایران شناخته می‌شده و هر ساله پذیرای گردشگران مذهبی است.

نظری ارشد در پایان با اشاره به ضرورت برگزاری تورهای گردشگری ادیان به منظور معرفی بیشتر داشته‌های همدان، بیان کرد: برنامه فوق با همت معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اداره‌کل اوقاف همدان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه  برگزار و با استقبال علاقمندان مواجه شد.  

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کد خبر 1405031601185
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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