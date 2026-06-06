به گزارش میراث‌آریا، کتاب «بررسی‌های فراگیر باستان‌شناختی در کرانه‌ها و جزایر دریای پارس و دریای مکران؛ فصل نخست: بررسی شبکۀ ۳۹RN۳-۵، استان بوشهر» برآمده از نتایج برنامۀ «بررسی و شناسایی باستان‌شناختی در شبکۀ ۳۹RN۳-۵» در استان بوشهر است؛ پژوهشی که در چارچوب طرح جامع «بررسی‌های فراگیر باستان‌شناختی در کرانه‌ها و جزایر دریای پارس و دریای مکران» و به مدیریت دکتر عباس مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شده است. ‬

‫هدف اصلی این برنامه، ارزیابی مطالعات گذشته و اجرای بررسی‌های میدانی منسجم، یکپارچه و کل‌نگرانه برای بازسازی تصویری روشن و قابل‌فهم از زیستگاه‌های انسانی در دوره‌های مختلف تاریخی، همراه با برنامه‌ریزی برای حفاظت از میراث فرهنگی سواحل و جزایر این پهنه آبی است. شبکۀ مورد مطالعه با ابعاد ۵۰×۵۰ کیلومتر، بخشی از شهرستان‌های گناوه و دیلم در استان بوشهر را دربر می‌گیرد.

عملیات میدانی این برنامه طی ۳۵ روز، از ۲۵ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، اجرا شد و در نتیجۀ آن ۵۴ اثر از دوره‌های تاریخی و اسلامی شناسایی و مستندنگاری گردید. این آثار شامل تپه‌ها و محوطه‌های باستانی، گورستان‌ها، سازه‌های مرتبط با مدیریت آب، آثار مرتبط با فعالیت‌های صنعتی و بناهای تاریخی همچون قلعه‌ها و زیارتگاه‌هاست که گواهی بر گستره تنوع فرهنگی این منطقه‌اند.‬

کتاب حاضر در قالب هفت فصل با عناوین «مقدمه»، «روش‌شناسی پژوهش»، «گاه‌شناسی بر پایۀ شواهد سطحی»، «توصیف محوطه‌های باستان‌شناسی»، «الگوی زیستگاهی محدودۀ منتخب»، «عناصر لندسکیپ در محدودۀ منتخب» و «نتیجه‌گیری» تدوین شده و دو پیوست با موضوع «آثار واجد ارزش ثبت در فهرست میراث ملی» و «آسیب‌ها و تهدیدهای آثار شناسایی‌شده» بر آن افزوده شده است.‬

انتهای پیام/