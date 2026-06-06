به گزارش میراثآریا، کتاب «بررسیهای فراگیر باستانشناختی در کرانهها و جزایر دریای پارس و دریای مکران؛ فصل نخست: بررسی شبکۀ ۳۹RN۳-۵، استان بوشهر» برآمده از نتایج برنامۀ «بررسی و شناسایی باستانشناختی در شبکۀ ۳۹RN۳-۵» در استان بوشهر است؛ پژوهشی که در چارچوب طرح جامع «بررسیهای فراگیر باستانشناختی در کرانهها و جزایر دریای پارس و دریای مکران» و به مدیریت دکتر عباس مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام شده است.
هدف اصلی این برنامه، ارزیابی مطالعات گذشته و اجرای بررسیهای میدانی منسجم، یکپارچه و کلنگرانه برای بازسازی تصویری روشن و قابلفهم از زیستگاههای انسانی در دورههای مختلف تاریخی، همراه با برنامهریزی برای حفاظت از میراث فرهنگی سواحل و جزایر این پهنه آبی است. شبکۀ مورد مطالعه با ابعاد ۵۰×۵۰ کیلومتر، بخشی از شهرستانهای گناوه و دیلم در استان بوشهر را دربر میگیرد.
عملیات میدانی این برنامه طی ۳۵ روز، از ۲۵ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، اجرا شد و در نتیجۀ آن ۵۴ اثر از دورههای تاریخی و اسلامی شناسایی و مستندنگاری گردید. این آثار شامل تپهها و محوطههای باستانی، گورستانها، سازههای مرتبط با مدیریت آب، آثار مرتبط با فعالیتهای صنعتی و بناهای تاریخی همچون قلعهها و زیارتگاههاست که گواهی بر گستره تنوع فرهنگی این منطقهاند.
کتاب حاضر در قالب هفت فصل با عناوین «مقدمه»، «روششناسی پژوهش»، «گاهشناسی بر پایۀ شواهد سطحی»، «توصیف محوطههای باستانشناسی»، «الگوی زیستگاهی محدودۀ منتخب»، «عناصر لندسکیپ در محدودۀ منتخب» و «نتیجهگیری» تدوین شده و دو پیوست با موضوع «آثار واجد ارزش ثبت در فهرست میراث ملی» و «آسیبها و تهدیدهای آثار شناساییشده» بر آن افزوده شده است.
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