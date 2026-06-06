گردشگری رویداد محور، موتور محرک توسعه گردشگری در کرمان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد شامگاه جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه حضور در نهمین شب سیزدهمین سوگواره ملی تعزیه دهزیار، با قدردانی از همت بالای مردم این منطقه در برگزاری این رویداد مذهبی و ملی اظهار کرد: گردشگری دارای انواع مختلفی چون طبیعی، فرهنگی، ماجراجویانه، سلامت و… است که تعریف جشنوارهها و گردشگری رویداد محور نقطه مشترک و محل تلاقی انواع گردشگری بوده و میتواند بهعنوان موتور محرک توسعه پایدار گردشگری استان کرمان تاثیر بسزایی داشته و عمل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: برگزاری رویدادها و جشنوارهها با محوریت گردشگری، ظرفیتی بینظیر برای معرفی استان و جذب گردشگران ملی و بینالمللی به کرمان فراهم میکند که این مهم با اطلاعرسانی مناسب در کنار برنامهریزی مطلوب از طرف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان تور و سایر ذینفعان گردشگری حاصل خواهد شد.
او با اشاره به اینکه تبادل فرهنگی راهی برای جذب گردشگران است خاطرنشان کرد: برگزاری هفتههای فرهنگی و آیینهای بومی و محلی استان کرمان در استانهای همجوار و کشورهای همسایه را میتوان راهی برای این تبادل در راستای جذب و ماندگاری گردشگران به کار برد.
محسننژاد با اشاره به ثبت تعزیه ایران در میراث جهانی ناملموس یونسکو اظهار کرد: در کنار ثبت جهانی هنر آیینی تعزیه، بهدنبال تشکیل پرونده ثبت ملی مراسم در شهرستانهای مختلف استان بوده تا از این ظرفیت در راستای توسعه گردشگری مذهبی استان بهرهبرداری لازم را به عمل آوریم.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان بیان کرد: با جدیت پیگیر آن هستیم نسبتبه ثبت سوگواره ملی تعزیه دهزیار در تقویم رویدادهای گردشگری کشور با همراهی وزارت میراث فرهنگی و تهیه مستندات اقدامات لازم را انجام داده تا از فرصت برگزاری این آیین مذهبی بهعنوان ظرفیتی در راستای معرفی و توسعه گردشگری منطقه استفاده لازم را بکنیم.
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