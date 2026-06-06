به گزارش خبرنگار میراث آریا، شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ نخستین نشست انجمن میراثفرهنگی بخش شهداد به ریاست محمود خراسانیپور بخشدار و با حضور حجت ابراهیمیزاده نماینده میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو انجمن و دوستداران میراث فرهنگی و اعضای حقیقی برگزار شد.
در این نشست، اعضای انجمن میراثفرهنگی بخش شهداد بر ضرورت مشارکت هرچه بیشتر جامعه محلی در حفاظت از آثار تاریخی، میراث ناملموس و ظرفیتهای طبیعی منطقه تاکید کردند، همچنین راهکارهای ارتقا فرهنگ صیانت از میراثفرهنگی، توسعه فعالیتهای آموزشی و آگاهیبخشی عمومی با هدف افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به میراث ارزشمند شهداد مورد بررسی قرار گرفت.
محمود خراسانیپور بخشدار شهداد نیز با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در عرصه میراثفرهنگی و گردشگری استان کرمان، انجمنهای میراثفرهنگی را بازوی موثر مردمی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی دانست و بر تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای محلی و دوستداران میراثفرهنگی برای پاسداری از داشتههای ارزشمند بخش شهداد و بهرهگیری از آنها در مسیر توسعه پایدار گردشگری تاکید کرد.
انتهای پیام/
نظر شما