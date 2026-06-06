به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا فرخی با اعلام خبر برگزاری رویداد صنایع دستی خلاق و نوآور ترنگ هم‌زمان با ایام هفته صنایع‌دستی در کرمان اظهار کرد: این رویداد به همت اتاق بازرگانی کرمان و با همکاری استانداری، اداره کل میراث‌فرهنگی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرداری کرمان از ۲۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان افزود: رویداد ترنگ با هدف تجلی خلاقیت در تولید و توسعه بازار صنایع دستی، توسعه صادرات، نوآوری و ایده‌پردازی، شبکه‌سازی و همکاری و نمایش و عرضه محصولات خلاق و نوآورانه با حضور هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی از سراسر استان برگزار می‌شود.

او با اشاره به اهمیت پیوند میان هنر سنتی و نیازهای بازار امروز اظهار کرد: رویداد ترنگ فرصتی برای شناسایی و حمایت از ایده‌های نو در حوزه صنایع‌دستی است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر هنرمندان کرمانی در بازارهای ملی و بین‌المللی باشد.

فرخی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنایع‌دستی خلاق، علاوه بر حفظ اصالت‌های فرهنگی و هویتی استان کرمان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصاد فرهنگ‌محور و معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر هنری کرمان به مخاطبان داخلی و خارجی ایفا می‌کند.

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