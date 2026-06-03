۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تاکید کرد:

تسهیل سرمایه‌گذاری در راستای توسعه گردشگری کرمان

تسهیل سرمایه‌گذاری در راستای توسعه گردشگری کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در نشست بررسی طرح توسعه مجتمع گردشگری گهرپارک، بر تسهیل سرمایه‌گذاری در چارچوب ضوابط در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح توسعه مجتمع گردشگری گهرپارک سیرجان با حضور وحید عباسپور مدیرعامل مجتمع و مشاوران طرح، با قدردانی از نگاه توسعه محورانه مجموعه گهرپارک در بخش گردشگری اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با هدف نیل به توسعه پایدار گردشگری استان، تسهیل سرمایه‌گذاری برابر ضوابط اجرایی را در دستور انجام کار دارد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: حضور فعال بخش خصوصی و شرکت‌های صنعتی و معدنی استان در حوزه توسعه گردشگری، صیانت میراث‌فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی بازوی یاری‌رسان تاثیرگذار در رسیدن به اهداف توسعه‌ای استان و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.

او با اشاره به رویکرد استان در بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ و نوآورانه گردشگری همچون طرح توسعه گهرپارک، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران، نقش موثری در تحقق اهداف سند «کرمان برفراز» و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» دارد.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به دنبال آن است که با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و تسهیل فرآیندهای قانونی، زمینه را برای شکل‌گیری مقاصد گردشگری رقابت‌پذیر و ارتقا جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

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کد خبر 1405031301056
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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