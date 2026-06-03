به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح توسعه مجتمع گردشگری گهرپارک سیرجان با حضور وحید عباسپور مدیرعامل مجتمع و مشاوران طرح، با قدردانی از نگاه توسعه محورانه مجموعه گهرپارک در بخش گردشگری اظهار کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با هدف نیل به توسعه پایدار گردشگری استان، تسهیل سرمایهگذاری برابر ضوابط اجرایی را در دستور انجام کار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: حضور فعال بخش خصوصی و شرکتهای صنعتی و معدنی استان در حوزه توسعه گردشگری، صیانت میراثفرهنگی و ترویج صنایعدستی بازوی یاریرسان تاثیرگذار در رسیدن به اهداف توسعهای استان و رونق اقتصادی را فراهم میکند.
او با اشاره به رویکرد استان در بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران برای توسعه زیرساختهای گردشگری اظهار کرد: اجرای پروژههای بزرگ و نوآورانه گردشگری همچون طرح توسعه گهرپارک، علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران، نقش موثری در تحقق اهداف سند «کرمان برفراز» و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» دارد.
محسننژاد در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمان به دنبال آن است که با حمایت از سرمایهگذاریهای هدفمند و تسهیل فرآیندهای قانونی، زمینه را برای شکلگیری مقاصد گردشگری رقابتپذیر و ارتقا جایگاه استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم کند.
انتهای پیام/
نظر شما