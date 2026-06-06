به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز 16 خردادماه 1405 در مراسم افتتاح هفته صنایعدستی با اشاره به زیبایی و عشق نهفته در هنر سنگ تراشی، داستانی از سه سنگ تراش را روایت کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در حاشیه این مراسم گفت: نخستین سنگ تراش به دنبال نان بود، دومی هنر خلق میکرد و سومی با لبخند به افتخار گفت که من یک بنای باشکوه میسازم. این روایت به خوبی نشاندهندهی دیدگاههای متفاوت هنرمندان نسبت به کارشان و تأثیر عمیق هنر بر زندگی انسانهاست.
او در ادامه به شخصیتهای تاریخی و اسطورهای چون فرهاد و میکل آنژ اشاره و تأکید کرد که سنگ تراشها نه تنها به خلق آثار هنری میپردازند، بلکه در واقع قدرتی بر طبیعت دارند. سنگ تراش باید بر طبیعت غلبه کند و بیشک سنگ تراش چنین است. این سخنان نمایانگر احترام و ارادت به هنرمندانی است که با تلاش و خلاقیت خود، آثار ماندگاری خلق میکنند.
مریدی افزود: این مراسم فرصتی است تا هنرمندان به نمایش آثار خود بپردازند و به تبادل نظر درباره تکنیکها و روشهای مختلف سنگ تراشی بپردازند و به هنرمندان جوان این امکان را بدهد تا با اساتید خود آشنا شوند و از تجربیات آنها بهرهمند شوند.
محمد جواد شبیه، استاد پیشکسوت سنگ تراشی، نیز در این مراسم به حمایتهای بهزاد مریدی از هنرمندان اشاره کرد.
او افزود: امروز به صورت نمادین جمع شدهایم تا از جامعه بزرگ حجاری و سنگ تراشی شیراز حمایت کنیم. شبیه همچنین به اهمیت برگزاری چنین گردهماییهایی برای معرفی و ترویج هنر سنگ تراشی پرداخت و از تلاشهای آقای سلیمی معاون صنایع دستی استان فارس به عنوان بنیانگذار این مراسم تقدیر کرد.
استاد پیشکسوت سنگ تراشی به تفاوتهای بین سنگ تراشی و حجاری اشاره کرد و گفت: سنگ تراشی امروز دیگر به سادگی گذشته نیست. هنرمندان امروزی با استفاده از تکنولوژیهای جدید، آثار هنری خود را خلق میکنند.
او تأکید کرد که ارزش هنر دست هنوز هم در جامعه ما بسیار بالاست و باید از آن حمایت شود.
در این مراسم، از پنج استاد برجسته سنگ تراشی نیز تقدیر به عمل آمد این اساتید با سالها تجربه و تخصص خود، نقش مهمی در ترویج و حفظ هنر سنگ تراشی در شیراز ایفا کردهاند.
انتهای پیام/
نظر شما