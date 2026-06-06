به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بر اساس پایش‌های میدانی، در حال حاضر بیش از ۳۰ لانه فعال در سایت حفاظت‌شده کیش به ثبت رسیده که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی در فصل زادآوری امسال است. بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل شرایط محیطی مساعد و کاهش ترددهای دریایی در ماه‌های اخیر، جمعیت بیشتری از این گونه نسبت به سال گذشته در سواحل کیش و هندورابی مشاهده شده است.

سایت‌های حفاظت‌شده در این ایام تحت نظارت شبانه‌روزی کارشناسان محیط‌زیست قرار دارند و اقداماتی نظیر پایش مستمر لانه‌ها، مدیریت تردد و کنترل عوامل تهدیدکننده، با هدف افزایش نرخ بقای جوجه لاکپشت ها در حال انجام است.

لاک‌پشت پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata) یکی از ۲ گونه لاک‌پشت دریایی تخم‌گذار در ایران است که در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و هر سه تا چهار سال یک بار در یک تا سه مرحله (به فاصله ۲ هفته) برای تخم‌گذاری به زادگاه خود باز می‌گردد.

لاک‌پشت پوزه عقابی همه ساله از همه قسمت‌های خلیج فارس به سواحل بکر جزایر قشم و کیش مهاجرت کرده و اقدام به تخم‌گذاری می‌کند.

پوزه این لاک پشت‌ها برای بیرون کشیدن غذا (اسفنج‌های دریایی) از لا به لای مرجان‌ها به شکل منقار عقاب درآمده و از این رو به لاکپشت پوزه عقابی معروف است.

محل تخم گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی در ساحل شیب دراز جزیره قشم در سال ۱۳۹۰ در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسیده است.

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