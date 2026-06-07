ثبت رویداد «چهارشنبه‌ سوری ایمن با مدیریت هیجانات» در تقویم گردشگری ایران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: رویداد «چهارشنبه‌سوری ایمن با مدیریت کنترل هیجانات» به عنوان بخشی از گردشگری ورزشی استان و با هدف معرفی قابلیت‌های کویری شهرستان سرایان، در سطح محلی و با شماره ثبت ۱۰۵۰۹۱۱۶۱ در ۱۶ خردادماه به ثبت رسیده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی در توضیح اهمیت این رویداد اظهار کرد: گردشگری ورزشی در پهنه‌های کویری استان، علاوه بر افزایش جذابیت مناطق بیابانی و کویری برای گردشگران، فرصتی منحصر به فرد برای جوانان علاقه‌مند به موتورسواری و فعالیت‌های هیجانی فراهم می‌کند و باعث تقویت زنجیره ارزش این مناطق می‌شود.

او افزود: سرایان به عنوان یکی از قطب‌های قهرمان‌پروری در رشته موتورسواری، با بهره‌برداری از پیست‌ها و امکانات موجود حتی در شب، امکان برگزاری مسابقات و فعالیت‌های ایمن را فراهم کرده است.

عرب گفت: برگزاری رویداد «چهارشنبه‌سوری ایمن» علاوه بر ایجاد فضایی هیجان‌انگیز برای جوانان، نقش مهمی در کاهش صدمات و حوادث ناشی از آتش‌بازی‌های شب چهارشنبه آخر سال دارد و تجربه‌ای سرگرم‌کننده و ایمن برای تمامی شرکت‌کنندگان به ارمغان می‌آورد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی تصریح کرد: این رویداد با همکاری واحد ثبت رویدادهای گردشگری اداره‌کل، نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان سرایان، هیأت اتومبیل‌رانی و موتورسواری سرایان و با حمایت فرماندار و اداره ورزش و جوانان برگزار می‌شود و استمرار آن باعث جذب گردشگر داخلی و خارجی در کنار پارک ملی آسمان تاریک سه قلعه و جاذبه‌های کویری و تاریخی منطقه خواهد شد.

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