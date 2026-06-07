عاطفه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان، بنیاد بوعلی‌سینا و مجموعه دست‌اندرکاران این کتابخانه در حفظ، نگهداری و بازگشایی این مرکز فرهنگی اظهار کرد: کتابخانه بوعلی‌سینا یکی از مجموعه‌های ارزشمند علمی و فرهنگی استان است که طی دهه‌های گذشته نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی، مطالعاتی و فرهنگی ایفا کرده است.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، همدان با اشاره به سابقه تاریخی این کتابخانه، افزود: تاریخ تاسیس و پیشینه این مجموعه قبل و بعد از احداث ساختمان فعلی، نشان‌دهنده جایگاه ویژه کتابخانه در حیات فرهنگی شهر همدان و ارتباط ان با نام و میراث علمی شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا است.

او با گرامیداشت یاد و نام نخستین همراهان و خیران فرهنگی که در شکل‌گیری و تقویت منابع این کتابخانه نقش‌آفرین بوده‌اند گفت: شخصیت‌های فرهنگی و فرهیخته‌ای همچون زنده‌یاد عباس زند، قاسم برنا، یاورهمدانی، هادی پنبه‌ای و نصرالله آژنگ از جمله افرادی بودند که با اهدای کتاب و حمایت‌های علمی و فرهنگی خود در غنای این مجموعه ارزشمند سهمی ماندگار داشته‌اند و نام آنان در تاریخ فرهنگی همدان شایسته تقدیر و پاسداشت است.

زارعی با تقدیر از مدیران، کتابداران و کارشناسان این مجموعه، بیان کرد: خدمت صادقانه و تلاش‌های چندین دهه‌ای کتابداران و کارشناسان این کتابخانه در حفظ و اشاعه منابع علمی و فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان محسوب می‌شود و بی‌تردید استمرار فعالیت این مجموعه مرهون تعهد و دلسوزی این عزیزان است.

او با تاکید بر ضرورت معرفی هرچه بهتر این کتابخانه به عموم مردم به ویژه نسل جوان، دانشجویان، پژوهشگران و محققان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی موجود در کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا باید بیش از گذشته به جامعه معرفی شود تا علاقه‌مندان بتوانند از منابع و امکانات ارزشمند آن بهره‌مند شوند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، همدان همچنین تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع موجود را از ضروریات توسعه خدمات کتابخانه‌ای دانست و افزود: بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی، توسعه خدمات حضوری و غیرحضوری و معرفی منابع از طریق بسترهای الکترونیکی می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه را فراهم سازد.

زارعی در پایان با اشاره به جایگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان کتابخانه مادر کشور بر ضرورت ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا بر اساس استانداردهای حرفه‌ای کتابداری تاکید کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات، صیانت از میراث مکتوب و افزایش بهره‌مندی جامعه علمی و پژوهشی از منابع ارزشمند این کتابخانه باشد.

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