به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اعلام این مطلب گفت: هم‌زمان با جریان مجدد آب در بستر زاینده‌رود و اجرای جشنواره‌های متنوع گردشگری، گروه اعزامی اساطیر نیوز در اصفهان حضور دارند تا به تحلیل و روایتِ این رویدادها بپردازند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: اصفهان این روزها میزبان دو رویداد امیدبخش است؛ نخست، جریانِ دوباره زاینده‌رود که به‌عنوان شریان حیاتی شهر، جلوه‌ای کم‌نظیر به محور تاریخی-فرهنگی بخشیده و دوم، مجموعه‌ای از جشنواره‌های گردشگری که باهدف معرفی ظرفیت‌های بومی طراحی‌شده‌اند.

آبیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده افزود: در طول این برنامه ۵ روزه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، تمامی زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم را به‌منظور بازدید میدانی و دسترسی‌های رسانه‌ای در اختیار تیم اساطیر نیوز قرار داده است تا همکاران ما بتوانند ضمن تولید محتوای تخصصی، روایتی عمیق و ملموس از اتمسفرِ گردشگریِ فعلیِ اصفهان به مخاطبان ارائه دهند.

او تأکید کرد: این رسانه بنا به دعوت ما برای کشف و روایتِ قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان این گنجینه بزرگِ گردشگری حضور یافته است و امیدواریم نگاه تحلیلی و تخصصی این گروه در مدت اقامتشان، به معرفیِ هرچه بهترِ اصفهان در سطح ملی و بین‌المللی کمک شایانی کند.

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