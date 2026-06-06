بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احیای نظام استاد شاگردی در مرمت بناهای تاریخی، سالهاست که به یکی از دغدغههای جدی متخصصان حوزه میراث فرهنگی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سایه گسترش آموزشهای صرفاً دانشگاهی و کاهش حضور استادکاران سنتی در پروژههای مرمتی، بیش از گذشته اهمیت یافته است.
اکنون در اصفهان و در قلب یکی از مهمترین بناهای تاریخی ایران یعنی مسجد جامع عتیق، تلاش تازهای برای بازگرداندن این شیوه آموزشی آغاز شده است؛ تلاشی که با برگزاری نخستین دوره کارگاه استاد شاگردی در پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان، امید تازهای برای پیوند دانش نظری دانشگاهی با تجربه عملی استادکاران ایجاد کرده است.
در این کارگاه که با حضور استاد محمد پاکنژاد، از پیشکسوتان برجسته مرمت بناهای تاریخی، برگزار شد، گروهی از دانشجویان رشته مرمت دانشگاه هنر اصفهان از نزدیک با شیوههای سنتی مرمت، اصطلاحات فنی و ظرایف اجرایی معماری تاریخی آشنا شدند. تجربهای که به گفته دانشجویان شرکتکننده، تفاوتی بنیادین با آموزشهای کلاسیک دانشگاهی دارد و میتواند خلأهای جدی آموزش عملی در این حوزه را جبران کند.
برگزاری این کارگاه در مسجد جامع عتیق اصفهان که خود یکی از مهمترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است، تنها یک رویداد آموزشی ساده نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر رویکرد در نگاه به آموزش مرمت در ایران به شمار میرود. رویکردی که تلاش دارد دانش نظری دانشگاهی را با تجربه استادکاران سنتی پیوند بزند و نسل جدید مرمتگران را با واقعیتهای میدانی این حرفه آشنا کند.
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