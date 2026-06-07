به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ از برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های متنوع صنایع‌دستی در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، بابل، بابلسر، قائمشهر، ساری، آمل، محمودآباد، نور، نوشهر، کلاردشت، چالوس، عباس‌آباد و تنکابن در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۵ خردادماه همزمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته، برگزاری آیین گرامیداشت روز جهانی موزه و قدردانی از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته برشمرد و افزود: بازدید از کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی و دیدار با پیشکسوتان این حوزه نیز در دستور کار قرار دارد.

او همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، کارگاه‌های هنری، رونمایی از کتاب و محصولات جدید صنایع‌دستی به عنوان دیگر برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در استان یاد کرد.

ایزدی ادامه داد: نشست‌های تخصصی با محورهای متنوع و با حضور گروه‌های مختلف مخاطبان به منظور معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این صنعت، توسط معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

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