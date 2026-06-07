به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این دیدار ابوالقاسم احمدی میاندشتی نویسنده کتابهای «سفرنامه یک گرجی از زاگرس تا قفقاز» و «تورلی میاندشت (بوئین میاندشت)» در خصوص همکاریها و ملاقاتهای خود با پژوهشگران مختلف از منطقه فریدن در خصوص آثار گرجی نکاتی را بازگو کرد.
همچنین در این جلسه با حضور احمد چایچی امیرخیز و خسرو خوانساری پیرو تفاهمنامه منعقده شده بین پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با مؤسسه شرقشناسی دانشگاه ایلیای گرجستان، در خصوص ادامه همکاریهای پژوهشکده با مؤسسه شرق شناسی تبادل نظر و گفتوگو شد.
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