به گزارش خبرنگار میراث آریا،عادل شهرزاد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان، روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در این نشست، ضمن تأکید بر لزوم اصلاح ساختار سازمانی، اظهار کرد: اصلاح ساختار سازمانی برای تمامی نیروها، اعم از نیروهای جدیدالاستخدام و کارکنان قدیمی، یک ضرورت است.
او با بیان اینکه اگر حلقه زنجیره ستادی و شهرستانی به هم متصل نباشند، کاری از پیش نخواهیم برد، تصریح کرد: ارزیابیهای لازم صورت گرفته و نقاط ضعف در سطح شهرستانها و اداره کل شناسایی شده است.
شهرزاد با تأکید بر پیوستگی سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عنوان کرد: اگرچه این سه حوزه در وهله اول مجزا به نظر میرسند، اما سه حلقه کاملاً به هم متصل هستند. برای داشتن یک اقتصاد گردشگری فعال، نیازمند هویت و میراثی هستیم که گردشگر را جذب کند؛ صنایعدستی نیز علاوه بر آنکه حاصل کار فرهنگی و میراثی است، در اقتصاد معیشت خانوار مؤثر بوده و بخشی از ترکیب اقتصاد گردشگری محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان با اشاره به چالشهای فیزیکی ادارات شهرستانی گفت: ما واقف به مشکلات زیرساختی در شهرستانها هستیم، اما در همین چند ماه گذشته توانستیم مکان ادارات شهرستانهای سیریک و پارسیان را تأمین و ساختمان اداره شهرستان جاسک را بازسازی کنیم.
او افزود: اولویت ما برطرف کردن کمبودهای فیزیکی است و بنا داریم تا پایان ششماهه نخست سال، یک مجموعه اداری منسجم در شهرستانها داشته باشیم.
شهرزاد خطاب به مدیران شهرستانی تأکید کرد: با برنامهریزی به دنبال اصلاح ساختار هستیم تا واحد شهرستانها به یک واحد سازمانی هویتدار تبدیل شود.
تعاملات بیندستگاهی و جذب اعتبارات
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت تعامل و همافزایی ادارات شهرستانی با دستگاههای همکار از جمله فرمانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: برای ساماندهی فعالیتها و ارتقای عملکرد، شاخصهای ارزیابی مشخصی برای شهرستانها تعیین شده است و بر اساس همین شاخصها عملکرد ادارات شهرستانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
او از مدیران شهرستانها خواست با حضور فعال در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها و برقراری ارتباط مستمر با فرمانداران، زمینه جذب اعتبارات و افزایش سهم پروژههای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را فراهم کنند.
شهرزاد همچنین با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر اجرای پروژهها افزود: روند نظارت بر پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری به تفکیک شهرستانها اعلام خواهد شد و در راستای ارتقا ساختار اداری و تقویت نقش شهرستانها، مجموعهای از اختیارات ستادی نیز به ادارات شهرستانی واگذار میشود.
تشکیل شورای گردشگری دریایی و ستادهای شهرستانی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از تشکیل شورای گردشگری دریایی و ساحلی در استان خبر داد که در آن شهرستانهای ساحلی و پسکرانه برای پشتیبانی از یکدیگر حضور خواهند داشت.
او تصریح کرد: در سطح شهرستانهای ساحلی، ستادی تشکیل شود که فرماندار رئیس ستاد و مدیر شهرستان دبیر ستاد باشد تا از موازیکاری جلوگیری شده و همه امور با هماهنگی اداره کل پیش برود.
شهرزاد به ثبت «مدرسه شجره طیبه میناب» به عنوان یک مکان-رویداد در فهرست آثار ملی اشاره کرد و از رئیس اداره میراث فرهنگی میناب خواست با هماهنگی فرمانداری، برای تبدیل این مکان به موزه پیگیریهای لازم را انجام دهد. همچنین تأکید کرد که ستاد شهرستانی باید تشکیل شود تا با پرهیز از موازیکاری، ضوابط قانونی رعایت گردد.
استراتژی احیای گردشگری و صنایعدستی در سال ۱۴۰۵
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به رکود گردشگری از پایان سال گذشته و شرایط ناشی از جنگ رمضان گفت: اقتصاد گردشگری استان در این بازه تعطیل بوده است؛ بنابراین باید تا پایان سال ۱۲ رویداد گردشگری تعریف کنیم. او از شهرستانها خواست ظرفیتهای رویدادمحور خود را معرفی کنند.
شهرزاد در حوزه صنایعدستی با بیان اینکه این بخش از لحاظ اقتصادی مغفول مانده، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۲ هزار هنرمند صنایعدستی دارای گواهی فعالیت هستند که یک جامعه آماری بزرگ محسوب میشود. ساماندهی صنایعدستی و راهاندازی بازارچههای صنایعدستی در دستور کار شهرستانها قرار دارد.
او همچنین افزود: امسال ۳۴۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از ردیف بند تبصره ۱۵ اختصاص یافته است که برای حصول نتیجه، نظارت دقیق بر آن الزامی است.
پایش حرایم و سیاستگذاری آتی
مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان در پایان تأکید کرد: کلیه مجوزهای صادر شده در حرایم تاریخی در شهرستانها باید بررسی و گزارش آن به اداره کل ارسال شود.
او همچنین از مدیران و روسای شهرستانها خواست چالشهای سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستانها را جمعبندی و اعلام کنند تا سیاستگذاری سال ۱۴۰۵ بر اساس این چالشها تدوین شود.
شهرزاد ابراز امیدواری کرد که با وجود شروع سال با شرایط جنگی، سال ۱۴۰۵ فصل جدیدی برای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان باشد.
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